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В Башкирии на безопасность выделят 200 миллионов рублей

1 июня 2018, 09:54
Об этом заявил глава республики 31 мая на торжественном собрании, посвящённом 300-летию российской полиции.

На пятилетнюю государственную программу по обеспечению общественной безопасности до 2020 года потратят более 200 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы республики Рустэма Хамитова.

Большую часть ресурсов направят на приобретение камер фото- и видеофиксации правонарушений. Также внушительная сумма уйдет на материально-техническое обеспечение антинаркотических подразделений, приобретение автомобилей.

- Республика и в дальнейшем будет помогать органам правопорядка в создании условий для эффективной службы, - заявил Рустэм Хамитов и напомнил, что за последние пять лет на средства регионального бюджета построены здания полиции в Октябрьском, Белорецке, Белебее, Бижбуляке.

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