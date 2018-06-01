В Башкирии на безопасность выделят 200 миллионов рублей

- Республика и в дальнейшем будет помогать органам правопорядка в создании условий для эффективной службы, - заявил Рустэм Хамитов и напомнил, что за последние пять лет на средства регионального бюджета построены здания полиции в Октябрьском, Белорецке, Белебее, Бижбуляке.