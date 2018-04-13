В Башкирии 16 апреля пройдет проверка система безопасности

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В это время необходимо сохранять спокойствие и не паниковать.
16 апреля с 11:00 до 12:00 проверят состояние атоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны РБ, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.
Включатся все имеющиеся на территории республики электросирены. Будут перехвачены все каналы теле и радиовещания.
Услышав звук сирены, который может звучать непрерывно в течение трех минут, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать.
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