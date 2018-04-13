В Башкирии 16 апреля пройдет проверка система безопасности

16 апреля с 11:00 до 12:00 проверят состояние атоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны РБ, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.

Включатся все имеющиеся на территории республики электросирены. Будут перехвачены все каналы теле и радиовещания.