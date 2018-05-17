Осторожно - каникулы: Про безопасность детей на дороге нужно помнить всегда

По сведениям Управления ГИБДД МВД Башкирии, статистика дорожных аварий с участием детей выглядит очень тревожно.
К сожалению, год от года в Башкирии количество ДТП с участием детей не снижается. Так, в 2017 году в нашей республике случилось 419 ДТП, в которых так или иначе присутствовали дети, при этом 22 ребенка погибли и 429 получили различные травмы. И эти печальные цифры почти вдвое превышают статистику за 2016 год.
К середине мая текущего года, на дорогах Башкирии произошло уже 31 ДТП с участием детей, в которых погибли три ребенка и были травмированы 30 детей. Вряд ли у кого-то возникнут сомнения в том, что в этих авариях виноваты, прежде всего, взрослые, которые либо были за рулем, либо вместе с детьми переходили улицу в неположенном месте, либо не объяснили ребятам, насколько важно соблюдать правила дорожного движения.
В преддверие летних каникул Медиакорсеть настоятельно советует взрослым обратить внимание на эту важную тему.
Разумеется, она начинается со своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитания потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным.
Личный пример - это самая доходчивая форма обучения для ребенка. Помните, если вы нарушаете правила, ваш ребенок будет поступать так же!
Ребенок является самым незащищенным участником дорожного движения, и во многом поведение детей на дороге обусловлено их собственным восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге можем обеспечить в первую очередь мы, взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и, конечно же, водители транспортных средств.
Важно помнить самому и внушить ребенку: дорожное движение начинается не с проезжей части, а с первых шагов от порога или подъезда дома. Поэтому найдите время, чтобы пройти с ребенком его путь до школы и ненавязчиво укажите на наиболее опасные участки – нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, места, где грузовой транспорт подъезжает к магазину, участки, где паркуются автомобили и т.д. Пусть внимание к ситуации на дороге войдет у него в привычку!
Не забывайте об особенностях детского мышления: дети в силу своего возраста еще не умеют предвидеть опасность.
Опасность передвижения в общественном транспорте связана еще и с резким торможением, к которому пассажиры не всегда готовы. Родителям, которые разрешают детям самостоятельно передвигаться на общественном транспорте, нужно разъяснить ребятам следующие правила:
1) Дожидаться общественного транспорта можно только на посадочной площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, как можно дальше от проезжей части.
2) Входить в автобус, троллейбус, трамвай или маршрутку можно только после полной остановки, даже если двери будут открыты. То же самое правило касается выхода из транспорта.
3) В салоне общественного транспорта необходимо крепко держаться за поручни.
4) Следует уступать места пожилым и больным людям – это правило касается не только вежливого поведения, но и безопасности, потому что при резком торможении таким людям тяжелее реагировать и удержаться на ногах.
5) Нельзя отвлекать водителя от управления – задавать ему вопросы или передавать плату за проезд до остановки.
6) К выходу следует готовиться заранее, чтобы не пришлось спешить.
7) Пусть ваш ребенок научится представлять ситуацию со стороны и помнит, что маленькие пешеходы могут быть не видны водителям. Поэтому из-за недостаточно высокого роста у детей могут возникнуть сложности при посадке и высадке из общественного транспорта. Убедитесь, что ваш ребенок усвоил важное правило: обходить стоящий автобус, троллейбус или трамвай ни в коем случае нельзя, нужно обязательно ждать, когда транспорт отъедет. Только после этого можно будет перейти дорогу по пешеходному переходу.
Жизнь и здоровье ребенка, находящегося в салоне автомобиля, полностью зависит от водителя. Однако ошибаются те взрослые, которые полагают, что, держа ребенка на руках, полностью защищают его.
1) Множество раз было доказано на практике, что в момент столкновения ничего не оберегает ребенка в салоне автомобиля лучше, чем специальные удерживающие средства – детские автомобильные кресла и ремни безопасности. При столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, так что ребенок может по инерции вырваться из ваших руках и даже выпасть на проезжую часть. В другом случае вы можете тяжестью своего тела прижать его к переднему креслу либо приборной доске и тем самым причинить ему травму.
2) При выборе детского удерживающего устройства учитывайте вес и рост ребенка. По мнению специалистов, более безопасными являются кресла, у которых небольшой диапазон веса.
3) Строго следуйте инструкции от производителя автомобиля, как и где правильно установить детское кресло, каким образом его зафиксировать.
4) Отправляясь в поездку в автомобиле, приучите ребенка всегда занимать свое место в детском кресле, даже если речь идет о коротком путешествии. Ребенок быстро привыкнет, и другое место ему самому будет не по душе. При этом взрослые, передвигающиеся в автомобиле, должны сами обязательно пристегиваться ремнем безопасности, чтобы служить для ребенка хорошим примером.
Велосипед является предметом мечтаний для многих ребят. Но прежде чем воплотить их мечту в реальность, родителям также следует придерживаться важных правил.
1) Перед приобретением велосипеда подумайте, где ваш ребенок сможет постоянно кататься? Есть ли поблизости стадион, парк, велосипедные дорожки? Обговорите этот момент с вашим ребенком.
2) Детям в возрасте до 14 лет по проезжей части на велосипеде запрещается двигаться без сопровождения взрослых.
3) Велосипед должен иметь качественный тормоз, хороший руль и громкий звуковой сигнал. Приобретая велосипед, необходимо позаботиться о дополнительных средствах защиты – шлемах, налокотниках, наколенниках, перчатках.
4) В случае если ваш ребенок соберется отправиться на велосипеде в другой район к другу или однокласснику, проговорите заранее правила поездки: ехать только по велодорожке либо по краю тротуара, чтобы не мешать пешеходам.
5) Ехать по тротуару следует, не превышая скорости движения автомобильного потока.
6) При приближении к междворовому проезду либо нерегулируемому перекрестку нужно пересекать его, только убедившись, что на расстоянии 100 метров отсутствуют автомобили.
7) Перед путешествием на длительное расстояние следует проверить исправность транспортного средства. Правила для скутеристов и велосипедистов говорят о том, что в случае неисправности их владелец имеет право катить транспортное средство только лишь по ходу движения другого транспорта.
Ребенок должен понимать, что автомобиль не в состоянии остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз.
Главное правило безопасного поведения – предвидеть опасность. Ребенок должен сознавать, что он является участником дорожного движения и следовать несложным правилам, чтобы правильно ориентироваться в дорожной ситуации:
1) Ходить по улице пешеходу разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать движению встречных людей. Если тротуара нет, иди по обочине или краю дороги навстречу движению автомобилей. Тогда не только водитель заметит его издали, но и маленький пешеход увидит приближающуюся машину.
2) Чтобы перейти на другую сторону улицы, нужно пользоваться пешеходными переходами, которые обозначены дорожными знаками «Пешеходный переход» и белыми линиями разметки «зебра». Никакие отговорки о том, что «я экономлю свое время и поэтому перебегаю улицу», не принимаются, потому что если ребенок попадет под машину, он ничего не сэкономит, а, наоборот, потеряет здоровье или даже жизнь!
3) Если вдруг в месте, где ребенку нужно перейти дорогу, не окажется обозначенного пешеходного перехода, он должен переходить улицу на перекрестке по линиям тротуаров или обочин.
4) Прежде чем перейти дорогу, ребенок должен остановиться у края проезжей части, посмотреть в обе стороны и, если нет машин, дойти до середины проезжей части. Еще раз посмотреть налево и направо и, при отсутствии транспорта, двигаться дальше. Дорогу нужно переходить под прямым углом и в местах, где она хорошо просматривается в обе стороны.
5) Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет, когда идти, а когда нужно стоять и ждать. Нужно, чтобы ребенок четко знал, что означают цвета светофора: красный свет для пешеходов – стой, желтый – жди, зеленый – иди. Нельзя переходить улицу на красный и желтый свет, даже если машин поблизости нет. Они могут неожиданно выскочить на большой скорости из-за какого-либо препятствия.
6) Как только загорелся зеленый свет, ни в коем случае нельзя выскакивать сразу же с тротуара на дорогу. Бывает, что у машины неисправны тормоза, и она не сможет сразу остановиться и заедет на пешеходный переход. Дорогу нужно переходить, а не перебегать!
7) Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде летом или на санках зимой.
Летом в темное время суток ребенку на улице делать нечего. Его родители должны помнить, что будут нести ответственность, если их несовершеннолетние дети оказались одни на улице после 23.00.
При этом важно помнить о том, что в осенне-зимнее время начинает рано темнеть, и даже взрослый человек, одетый в темную одежду, для водителя при плохом уличном освещении становиться практически невидимым. Чтобы в этом случае обезопасить себя и ребенка, следует использовать светлую или яркую одежду.
Лучше всего прикреплять к одежде, рюкзаку или велосипеду световозвращающие элементы. При попадании на них света от фар автомашины или уличного фонаря в темное время суток эти элементы начинают светиться, обозначая движение человека.
Для детей придумано большое количество разнообразных и интересных браслетов, значков, а также многие школьные портфели и рюкзаки, детские куртки и комбинезоны производят со световозвращающими вставками. Это красиво и самое главное – безопасно!