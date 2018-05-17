Осторожно - каникулы: Про безопасность детей на дороге нужно помнить всегда

О чем предупреждает статистика ГИБДД?

По сведениям Управления ГИБДД МВД Башкирии, статистика дорожных аварий с участием детей выглядит очень тревожно.

К сожалению, год от года в Башкирии количество ДТП с участием детей не снижается. Так, в 2017 году в нашей республике случилось 419 ДТП, в которых так или иначе присутствовали дети, при этом 22 ребенка погибли и 429 получили различные травмы. И эти печальные цифры почти вдвое превышают статистику за 2016 год.

К середине мая текущего года, на дорогах Башкирии произошло уже 31 ДТП с участием детей, в которых погибли три ребенка и были травмированы 30 детей. Вряд ли у кого-то возникнут сомнения в том, что в этих авариях виноваты, прежде всего, взрослые, которые либо были за рулем, либо вместе с детьми переходили улицу в неположенном месте, либо не объяснили ребятам, насколько важно соблюдать правила дорожного движения.

В преддверие летних каникул Медиакорсеть настоятельно советует взрослым обратить внимание на эту важную тему.