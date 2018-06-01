Дети разные важны: зачем семья из Башкирии взяла в дом 14 детей-инвалидов

Этот двухэтажный дом можно назвать полной чашей – в нем есть почти все, что требуется для создания комфорта 17-и девочкам мал-мала-меньше. И при этом в доме настолько чисто и уютно, как не бывает и в иных домах с одним ребенком. И это не показуха. Поверьте, у нас глаз наметан. Если бы тут второпях наводили марафет к приезду журналистов, все равно откуда-нибудь из-под диванов, из батарей и углов торчал бы «компромат» - пыль, паутина, детские носки, сломанные игрушки и т.д. Но в этом доме царит идеальная чистота. Просто обе хозяйки – Татьяна Кравченко и ее мама Ирина Кондрикова очень чистоплотны и сумели приучить своих девочек к дисциплине и порядку, насколько это возможно в семье, в которой почти все дети носят подгузники в связи с особенностями своих диагнозов. Но подгузники – это всего лишь мелочи жизни. В этом доме на них не зацикливаются, а стараются больше обращать внимание на другие моменты.