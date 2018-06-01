Дети разные важны: зачем семья из Башкирии взяла в дом 14 детей-инвалидов

В этом доме не бывает скучно никогда, потому что в нем живут 17 детей! Это не опечатка, их именно сем-над-цать! Девочки в возрасте от 11 месяцев до 14 лет стали центром, вокруг которого вращается мир семейства Кондриковых-Кравченко, проживающих в пригороде Стерлитамака. 15 девочек из 17-и являются инвалидами с такими непростыми диагнозами, как болезнь Дауна, детский церебральный паралич, микроцефалия и т.д. 14 детей были взяты из детских домов и домов малютки, еще три девочки – родные, две из них абсолютно здоровы, одна – тоже инвалид от рождения.
У каждого ребенка есть своя история рождения, болезни, предательства, борьбы за жизнь и радости от познания окружающего мира. Каждая такая история могла бы научить других людей быть человечными, сильными и верными. Если, конечно, мы готовы к тому, чтобы прислушаться к этим историям.
Истории любви и рождения
Этот двухэтажный дом можно назвать полной чашей – в нем есть почти все, что требуется для создания комфорта 17-и девочкам мал-мала-меньше. И при этом в доме настолько чисто и уютно, как не бывает и в иных домах с одним ребенком. И это не показуха. Поверьте, у нас глаз наметан. Если бы тут второпях наводили марафет к приезду журналистов, все равно откуда-нибудь из-под диванов, из батарей и углов торчал бы «компромат» - пыль, паутина, детские носки, сломанные игрушки и т.д. Но в этом доме царит идеальная чистота. Просто обе хозяйки – Татьяна Кравченко и ее мама Ирина Кондрикова очень чистоплотны и сумели приучить своих девочек к дисциплине и порядку, насколько это возможно в семье, в которой почти все дети носят подгузники в связи с особенностями своих диагнозов. Но подгузники – это всего лишь мелочи жизни. В этом доме на них не зацикливаются, а стараются больше обращать внимание на другие моменты.
- Каждый ребенок – это Божий дар, - убеждены Татьяна и Ирина. – Каждый рождается, чтобы принести в мир добро. Инвалидов это касается особенно. Даже самый больной ребенок появляется на свет ради того, чтобы пробудить в других людях чувство сострадания, растормошить в них доброе начало. И пусть многие люди пока не осознают этих изменений в себе, они могут показывать на инвалидов пальцем, смеяться им вслед, но все равно их души постепенно преображаются.
И не только души. Татьяна знает это на своем примере. Татьяна и Иван Кравченко – совсем молодые люди, им едва за 30. После свадьбы у них несколько лет не было детей, Таня прошла кучу обследований и услышала беспощадный приговор врачей: «Бесплодна». Кто-то посоветовал взять в семью приемного ребенка, ведь бывали случаи, что после этого у супругов рождались свои долгожданные дети. Татьяна особо верующим человеком раньше не была, но в силу доброго поступка поверила, точнее ухватилась за эту мысль как за соломинку.
Найти здорового приемного ребенка сразу не получилось – за здоровенькими сиротами были очереди. Фотографию семилетней Даши с синдромом Дауна Татьяна увидела случайно на плакате и сразу показала мужу, поразившись портретному сходству с ним. Собрали дома семейный совет и вместе решили съездить познакомиться с девочкой, которая оказалась приветливым ребенком. Позднее выяснилось, что у Даши есть сестренка Маша с такой же болезнью. Она тоже переехала в дом Кравченко. Даша и Маша - настолько ясные и добрые дети, что сразу понимаешь, за что ребят с синдромом Дауна называют солнечными, с ними в доме прибавилось света и тепла. А через три года Татьяна почувствовала, что чудо свершилось – она забеременела и родила совершенно здоровую дочку Женю.
- Тогда я пообещала Богу, что если рожу здорового ребенка, то возьму в дом еще приемных детей, - призналась Татьяна.
Вскоре в их доме появились новые приемные девочки, а через три года после этого Татьяна опять забеременела. Но на сей раз случилось несчастье. Она упала во время беременности, началась отслойка плаценты, в районе принимать роды врачи отказались и отправили Татьяну в перинатальный центр в Уфу. Малютка Сашенька весом 950 граммов появилась на свет на 26-ой неделе. К сожалению, она оказалась не совсем здорова. И вот тут, пока малышка три месяца лежала в кювезе, Татьяна столкнулась с реальным вероломством медиков, которые буквально бомбардировали ее страшными диагнозами новорожденной дочурки. Обещали, что Саша будет всю жизнь «овощем», говорили, что у нее не раскрылись легкие, так что ребенок не сможет жить без аппарата искусственной вентиляции легких и т.д.
- Таня ездила навещать Сашеньку почти каждый день и потом, после возвращения домой, часами ревела, - вспоминает Ирина. – Когда туда поехала я сама, врачи стали уговаривать меня повлиять на Татьяну, чтобы она отказалась от девочки. Но если мы взяли домой чужих детей-инвалидов и заботимся о них, неужели мы откажемся от своего ребенка?..
Позднее стало очевидно, что за усердием врачей, которые уговаривали отказаться от Саши, на самом деле, скрывалась вовсе не забота о благополучии семьи. Дело в том, что Сашеньку очень хотела удочерить бездетная супружеская пара, работавшая в этом медучреждении. А коллеги, судя по всему, решили «поспособствовать», выматывая душу Татьяне. Достоверных фактов об этом нет, но родители Сашеньки видели тех бездетных супругов своими глазами и слышали, как они с большой нежностью отзывались об их ребенке-«овоще». Комментарии, как говорится, излишни.
Что же касается Саши, то «овощем» она не стала, сейчас девочке два года, некоторые задержки в развитии имеются, но она уверенно растет и нагоняет упущенное: начала ходить, говорит слова «мама» и «папа». Специалисты говорят, что с годами она догонит здоровых сверстников.
11-месячная Влада – третья родная дочка Кравченко. У нее проблем со здоровьем, к счастью, нет. Абсолютно здоровая малышка стала наградой родителям за все переживания, связанные с рождением Саши.
Истории болезни и равнодушия
К сожалению, о врачах в этой статье хорошего будет меньше, чем плохого. Взаимоотношения с медиками у семьи Кондриковых-Кравченко складываются сложно. Больше всего негативного отношения к себе они, как ни странно, видели именно с их стороны. Можно было бы об этом не писать, если бы такое не стало слишком уж распространенным явлением.
Конечно, можно предположить, что родители необъективны, но если вникнуть в возникавшие не раз проблемные ситуации, то Татьяну и Ирину сложно обвинить в излишней пристрастности к медикам. По крайней мере, именно врачи чаще других окружающих эту семью людей позволяют себе задавать беспощадный «риторический» вопрос: «Зачем вам это надо?». Так происходит практически каждый раз, когда Татьяне или Ирине приходится продлевать документы об инвалидности детей или проходить другие процедуры.
- Не будешь же каждый раз рассказывать историю про диагноз «Бесплодна», который мне поставили, и как потом, после удочерения Даши и Маши, у нас появилась Женька, о том, сколько переживаний доставило рождение Саши, - говорит Татьяна. – Я первое время пыталась возражать, спорить, а теперь просто стараюсь не обращать внимания на подобные реплики со стороны медперсонала. Если врач позволяет себе так говорить про детей-инвалидов, что ему можно возразить? Он все равно никогда нас не поймет.
- Когда я прихожу в больницу по делам наших девочек, слышу за спиной: «Вон, базарная пришла!», - усмехается Ирина. – Но ведь я не для себя требую, а для больных детей! Кто же виноват, что многих полагающихся нам по закону льгот и просто элементарного внимания сегодня так просто не дождешься?!.
Показательный пример. Получить нужные лекарства бесплатно сегодня нереально – по словам врачей, необходимые препараты для льготников просто не поступают. Даже жизненно необходимые детям с тяжелыми неврологическими заболеваниями психотропные препараты, которые народными средствами никак не заменишь, невозможно получить бесплатно. А те, которые предлагают взамен, девочкам не подходят, имеют слишком много побочных действий. В итоге приходится покупать препараты в аптеке за полную стоимость.
Простуда в большой семье тоже возникает то и дело, запас противовирусных препаратов никогда не помешает. С учетом того, что расходованиe детских денег находится на строгом учете, рецепты на медпрепараты нужны – в том числе и для составления отчетов для органов опеки. Педиатры домой к Кравченко долго отказывались приезжать сами и требовали, чтобы загрипповавших девочек обязательно привозили в больницу на осмотр. При этом все знали, что речь идет о детях с синдромом Дауна и ДЦП.
- В конце концов, мое терпение лопнуло, и я позвонила в минздрав Башкирии, попала в отдел, который курирует работу с такими тяжелыми детьми, рассказала про нашу проблему. Там возмутились: «Да педиатр сам должен к вам регулярно приходить, как к многодетной семье, да еще с таким количеством детей-инвалидов!». Видимо, из Уфы позвонили в нашу больницу, устроили разнос, и через три дня к нам домой приехала целая бригада медиков. Должно быть, после того случая меня и прозвали «базарной». А ведь я просто добилась, чтобы врачи выполняли свою работу как нужно, - вспоминает Ирина.
В санаторий с детьми ни Татьяна, ни Ирина ни разу не ездили. Сами они отлучаться надолго из дома не могут, без сопровождающих таких сложных детей отправлять нельзя, но разве посторонний человек поедет с ними? Поэтому в семье решили по максимуму обеспечить лечение и реабилитацию на дому – научились делать массаж, уколы, купили аппарат для электрофореза. У этих удивительных женщин кардинальный подход к решению проблем – они стараются не ждать милостей от природы, а сами находят выход из трудной ситуации.
Собираясь в гости к этой семье, мы под впечатлением от предыдущих публикаций о них ожидали встретить компанию детей с солнечными улыбками. На деле же оказалось, что часть воспитанниц улыбаться не умеют вовсе. Так случилось, например, с Дианой, Софьей и Юлей, которых Ирина привезла вместе с другими детьми из коррекционного интерната из Самарской области.
- Когда мне их показали в первый раз в интернате, просто подвели за ручку и сразу же увели. Внешне вроде бы были такие же, как и остальные девочки. Тот факт, что они не разговаривают, меня не смутил, подумала, что просто боятся незнакомого человека. Уже дома поняла, что это довольно тяжелые случаи, - рассказала Ирина.
Пятилетняя Юля первое время вопила на весь дом, не переставая, и только через некоторое время успокоилась и стала более или менее контактной.
Диана и Софья – это так называемые «дауны-кошки». Они вообще не разговаривают, живут в своем мире. Могут часами сидеть на корточках в одном месте, сжавшись в комочек, словно испуганные зверьки. Хотя небольшой прогресс есть и у них: все-таки стали реагировать на свое имя, позволяют водить себя за руку, иногда получается поиграть с ними в ладушки.
Когда мы с фотографом приехали, Диана сидела вместе с другими девочками в игровой комнате. Увидев нас, она вся сжалась и стала издавать жутковатый гортанный звук, похожий на долгий хрип. По словам Ирины, так у девочки проявляется волнение. Постепенно Диана успокоилась и стала перебирать пальцы на своих тонких как прутики руках.
- Обратно их возвращать мы не стали. Хлопот с ними не больше, чем с другими девочками, - говорит Ирина.
Вернули они ребенка обратно только один раз. Сначала по совету органов опеки взяли в гости девочку с ДЦП, рожденную наркоманкой. Несмотря на свой недуг, она хорошо соображала и высокомерно заявила: не хочу общаться с «этими тупыми».
- Мы пытались объяснить, что нельзя так вести себя по отношению к другим девочкам. Может быть, со временем и получилось бы исправить ситуацию, но тут ей начали звонить родственники, после каждого разговора с ними девочка снова становилась агрессивной. Я так и не поняла мотивы их поведения: и сами ребенком не занимаются, и мешают ей прижиться в другой семье. В конце концов, мы решили ее вернуть органам опеки, - рассказала Ирина. - Жалко девочку. Умная, могла бы неплохо учиться. Знаю, что ее потом в другую семью пытались пристроить, но и там тоже ничего не вышло.
Среди приемных детей в этой семье сирот нет, их родители были лишены прав либо сами отказались от детей в роддоме. Некоторые платят алименты на их содержание.
- Родная мама «девочки-кошки» Дианы как-то раз позвонила и спросила, презираю ли я ее за то, то бросила дочку в роддоме. А какое я имею право ее осуждать? У каждого своя судьба, - говорит Ирина. - Она отказалась от Дианы, когда врачи в роддоме пообещали, что дочка будет агрессивной и опасной. А когда я сказала, что Диана, наоборот, очень спокойная, эта женщина расплакалась. Но сделанного не исправишь. У них армянская семья, строгие традиции, муж вообще предпочитает о Диане не вспоминать, даже документы нам привезти не хочет. Говорит, что ему постоянно некогда.
Истории настоящего и будущего
С первых шагов в этом доме возникает ощущение, что его обитатели наслаждаются семейным счастьем. Слишком долго они шли к этому состоянию душевной полноты и умиротворения.
При этом глава семейства Иван, кажется, не перестает мечтать о сыне, судя по тому, что Женю отдали в секцию каратэ. Однако сын в этой семье может появиться, что называется, естественным путем – если Таня его родит. Брать приемного мальчика не стали во многом, потому что это создало бы сложности в уходе. С учетом того, что Иван постоянно на работе, даже купать мальчика оказалось бы некому. Иван приезжает с работы усталый, после бани отсыпается, отдохнет, повозится с детьми и снова уезжает на работу.
- С девочками все-таки легче, от них идет столько добра и нежности, - считают Ирина и Татьяна.
Впрочем, как оказалось, шалить эти девочки тоже умеют. В том числе по этой причине они все, кроме Жени, ходят стрижеными под мальчика. Несколько лет назад Татьяна с Ириной решили отращивать всем дочкам косички, с удовольствием их заплетали. Но в один прекрасный день те добрались до ножниц и выстригли друг другу клочки волос – видимо, увидели парикмахерскую по телевизору. О случившемся мамы догадались, найдя прядь длинных волос в супе, остальное обнаружили за шкафом. И решили после этого стричь девчонок коротко до тех пор, пока не научатся нормально носить длинные волосы.
Забавных воспоминаний в их общей биографии накопилось много.
- Мама, там тебя мама зовет! – такие реплики в доме Кондриковых-Кравченко обычное дело. Постороннему человеку они могут показаться смешными, но так уж сложилось, что большинство девочек удочерила Ирина. Юридически они приходятся Татьяне сестрами, однако девочки зовут мамами обеих женщин.
- Удочерение кардинально ничего не изменило. Как раньше жили – так и живем. Разве что отчетов стало меньше, - объясняет Ирина. – Иногда проще на свои средства что-то купить, чем за любую малейшую покупку отчитываться.
Практически все, что куплено в доме, – большой плазменный телевизор, игрушки, мебель, ковры, костюмы ростовых кукол на праздники и т.д. – все приобретено на собственные накопления Ирины, Татьяны и Ивана, который работает механиком в совхозе «Рощинский» и неплохо зарабатывает, особенно во время посевной и уборочной. Многие большие покупки сделаны в кредит, как, собственно, и сам коттедж, приобретенный по ипотеке.
- Хочется, чтобы у детей было все необходимое, их и так судьба обделила здоровьем, - пожимает плечами Татьяна. - Но излишеств-то у нас особых и нет.
За все десять лет родительского стажа семья привыкла надеяться только на себя, но от помощи, конечно, они не отказываются. Больше всего изумил предприниматель, который приехал недавно и подарил новый автомобиль «Лада-Ларгус» и плюшевые игрушки. Мужчина взял при этом подписку, что Татьяна, Ирина и Иван сохранят его имя в тайне.
Глава районной администрации пообещал установить карусельку, чтобы девочки во дворе играли в более активные игры.
Волонтеры стали часто приезжать в последнее время.
- Спрашивают, что нам подарить, а мы и не знаем, что ответить, как-то неудобно выпрашивать подарки, - смущается Ирина (между прочим, можем дать подсказку потенциальным спонсорам, чтобы не ломали голову насчет подарков – судя по нашим наблюдениям за время пребывания в этом доме, им не помешал бы моющий пылесос, а еще девочки просят у родителей светящуюся дорогу, рекламу которой недавно видели по телевизору).
- Накопим и купим обязательно, - уверены мамы.
Продукты они покупают сами, хранят в огромном морозильнике в коридоре и кладовке. Из деревни родственники помогают - привозят мясо, птицу, овощи. В своем саду Татьяна и Ирина выращивают только ягоды и фрукты, на зиму крутят компоты и варенья. Огородом заниматься особо некогда, да и почва здесь для этого не очень подходит, как говорят местные жители, слишком близко залегают грунтовые воды.
Старшие девочки как могут помогают по хозяйству - малышам подгузники поменять, постель заправить, белье повесить на веревку. Некоторые рисуют и под предводительством Жени готовят для родителей подарки на праздники.
Сейчас они обучаются по облегченной школьной программе на дому, для этого приезжают педагоги. Скорее всего, с возрастом, наверное, по мере возможности нужно будет осваивать какие-то простые профессии – шить, вязать или что-то еще подобное.
Вопрос о будущем девочек пока ставит родителей в тупик. Так далеко в будущее они не заглядывали. Хотя, может, и стоит уже об этом начать задумываться, ведь часть девочек уже достигли 14-летнего возраста, должны скоро получить паспорта.
- Не представляю, что они могут куда-то уехать от нас, - размышляет Татьяна. - Я всегда мечтала о большой семье. Нас с сестрой у мамы было двое, отец нас бросил совсем маленькими. И вот теперь моя мечта сбылась.
Наблюдая за этой семьей, мы поймали себя на мысли, что не такая уж она особенная. И дети эти, по большому счету, такие же, как и все другие дети, любят мультики, обожают родителей и искренне ждут от взрослого мира понимания и тепла.
Редакция Медиакорсети поздравляет все семьи с Днем защиты детей и желает им счастья.