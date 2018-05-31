ВКонтакте запустила платформу для краудфандинга в сообществах

Специальный виджет отобразит прогресс сбора денег на странице сообщества. Подписчики смогут увидеть, сколько средств ещё нужно собрать, и поддержат интересный проект. Для подробной демонстрации администраторы могут добавить иллюстрации и видео о проекте в описание.