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ВКонтакте запустила платформу для краудфандинга в сообществах

31 мая 2018, 17:16
Для сбора средств к приложению одновременно можно подключить Яндекс.Деньги и CloudPayments.

В официальном каталоге появилось приложение для сбора денег — «Цели». Она поможет администраторам прямо в пабликах собирать средства на развитие проектов. Пользователи смогут поддержать разработку игры, издание книги, создание нового гаджета, запись сингла, организацию дружественного мероприятия или любую другую интересную идею.

Специальный виджет отобразит прогресс сбора денег на странице сообщества. Подписчики смогут увидеть, сколько средств ещё нужно собрать, и поддержат интересный проект. Для подробной демонстрации администраторы могут добавить иллюстрации и видео о проекте в описание.

Для сбора средств к приложению одновременно можно подключить Яндекс.Деньги и CloudPayments.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Технологии
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