ВКонтакте рассказала про рост потребления контента и представила новинки

Специалисты рассказали о достижениях запуска творческой экосистемы и анонсировала новые продукты.

Андрей Законов, директор по росту и исследованиям ВКонтакте, подвёл первые итоги работы раздела «Рекомендации»:

— С октября 2017 года более 10 тысяч авторов были отмечены алгоритмом и получили повышенный охват записей. Кроме того, теперь «Рекомендации» будет выделять не только личные страницы и сообщества, но и отдельные записи. Стоит сказать, что публикации в разделе «Рекомендации», ежедневно собирают порядка 1,5 миллиарда просмотров. Ежемесячно сервис посещают 80% пользователей мобильных приложений VK для iOS и Android.

Вадим Дорохов, директор по развитию продуктов ВКонтакте, рассказал о статьях. Спустя несколько месяцев после запуска месячная аудитория уникальных авторов лонгридов ВКонтакте составляет около 200 тысяч человек. Ежемесячно статьи читают 52 миллиона человек, количество читателей продолжает активно расти. ВКонтакте внимательно следит за пожеланиями авторов, поэтому в статьях появятся аудиозаписи, таблицы и другие нововведения, в том числе монетизация для авторов.

Также Команда ВКонтакте анонсировала новые продукты для СМИ, администраторов пабликов, блогеров и других создателей контента.

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