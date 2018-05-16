ВКонтакте наградили победителей программы поддержки женщин в бизнесе

Подведены итоги программы поддержки предпринимательниц #яделаюбизнес Вконтакте. Победители получили гранты на продвижение своего сообщества в социальной сети, ими стали:

Программа #яделаюбизнес стартовала 7 марта 2018 года. За это время девушки прослушали 6 образовательных и мотивационных лекций от спикеров Ляйсан Утяшевой (Сила Воли), Надии Черкасовой (Банк Открытие), Галии Бердниковой (Womenbz), Залины Маршенкуловой (Женская власть), Александры Черкас и Ирины Рюминой (ВКонтакте). Всего участие в программе приняли 100 женщин-предпринимательниц, эксперты помогли участницам подготовить digital-стратегию для бизнеса.