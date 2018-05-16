ВКонтакте наградили победителей программы поддержки женщин в бизнесе
Вместе с денежными призами победители получили полгода бесплатного обслуживания юридических лиц в банке «Открытие».
Подведены итоги программы поддержки предпринимательниц #яделаюбизнес Вконтакте. Победители получили гранты на продвижение своего сообщества в социальной сети, ими стали:
1 место: Наталья Гржелецкая, Новокузнецк, «Коза-егоза: детский клуб и беби-театр» (vk.com/koza_egoza) — 200 000 рублей
2 место: Елена Суркова, Красноярск, «Академия речевого имиджа» (vk.com/asacademy) — 150 000 рублей
3 место: Полина Скворцова, Санкт-Петербург, «Магазин подарков Amikko» (vk.com/amikkoo) — 100 000 рублей
4 место: Юлия Хилобок, Омск, «Академия Онлайн Фитнеса FITPOWER» (vk.com/fitpowerru) — 50 000 рублей
5 место: Татьяна Громова, Санкт-Петербург, «Домики, лежанки для кошек и собак Pet's Dream» (vk.com/lezhanca) — 50 000 рублей
Также победители получили полгода бесплатного обслуживания юридических лиц в банке «Открытие».
Программа #яделаюбизнес стартовала 7 марта 2018 года. За это время девушки прослушали 6 образовательных и мотивационных лекций от спикеров Ляйсан Утяшевой (Сила Воли), Надии Черкасовой (Банк Открытие), Галии Бердниковой (Womenbz), Залины Маршенкуловой (Женская власть), Александры Черкас и Ирины Рюминой (ВКонтакте). Всего участие в программе приняли 100 женщин-предпринимательниц, эксперты помогли участницам подготовить digital-стратегию для бизнеса.