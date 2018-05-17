ВКонтакте защитил данные своих пользователей

Вконтакте отказались от сотрудничества с Национальным бюро кредитных историй, поскольку НБКИ требовали использовать открытые данные о пользователях с целью проверки аккаунтов заемщиков. В социальной сети не планируется упрощать доступ к открытым данным пользователей, кроме того, продолжается борьба с несанкционированным сбором подобной информации.

Исполнительный директор Вконтакте Андрей Рогозов сообщил, что в соцсети предоставлены предельно простые и понятные настройки приватности для личных страниц и пользователи всегда могут ограничить доступ к своим данным для индексации внешними сервисами и поисковыми системами.