ВКонтакте защитил данные своих пользователей

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Социальная сеть в судебном порядке запретила компании заниматься сбором открытых данных и их последующей продажей банкам.
Вконтакте отказались от сотрудничества с Национальным бюро кредитных историй, поскольку НБКИ требовали использовать открытые данные о пользователях с целью проверки аккаунтов заемщиков. В социальной сети не планируется упрощать доступ к открытым данным пользователей, кроме того, продолжается борьба с несанкционированным сбором подобной информации.
Исполнительный директор Вконтакте Андрей Рогозов сообщил, что в соцсети предоставлены предельно простые и понятные настройки приватности для личных страниц и пользователи всегда могут ограничить доступ к своим данным для индексации внешними сервисами и поисковыми системами.
О том, как управлять доступом к своей информации для безопасности профиля можно ознакомиться здесь.
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