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В Башкирии за один день в пожарах погибли три человека

31 мая 2018, 12:15
В Следкоме Башкирии по данным фактам уже начали проводить доследственные проверки.

В Ишимбае, в одном из дачных домов после пожара было обнаружено тело мужчины, в квартире в Федоровском районе в пожаре сгорела женщина, труп мужчины обнаружили и в одном из частных домов в Абзелиловском районе.

По предварительным данным, рано утром 30 мая 2018 года загорелся дачный дом в городе Ишимбай. После тушения пожара обнаружено тело 28-летнего хозяина дома. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с электроприборами.

Предполагается, что днем этого же дня из-за замыкания электропроводки загорелся частный бревенчатый дом в селе Янгельское Абзелиловского района, погиб 69-летний хозяин дома. По той же причине в этот день загорелась квартира в деревне Новософиевка Федоровского района. После тушения пожара обнаружено тело 48-летней хозяйки квартиры.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводятся доследственные проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведены осмотры мест происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти погибших, а также пожарно-технические исследования. По результатам проверок будет принято соответствующее процессуальное решение.

Следственное управление обращает внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода жителей республики к обеспечению безопасного нахождения себя и своих близких в жилых помещениях. В целях исключения трагических последствий соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности, исключите любую ситуацию, способную привести к гибели во время пожара.

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