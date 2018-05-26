В Башкирии вспыхнул пожар в двухэтажном торговом центре

В проспекте Юбилейный, на окраине города Нефтекамск, внезапно вспыхнул огнем ТЦ «Рубин». Пожар произошел вчера, 25 мая, поздно вечером – примерно 21.00 часов.

На месте экстренно прибыли пожарные и экстренные службы. Перекрыли проезжую часть перед торговым центром.

Пока нет официальных данных по пострадавшим и погибшим людям, которые оказались внутри здания во время возгорания.

Напомним, месяц назад в Нефтекамске произошел пожар в Центральном рынке.