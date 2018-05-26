В Башкирии вспыхнул пожар в двухэтажном торговом центре

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Пожар произошел на втором этаже здания.
В проспекте Юбилейный, на окраине города Нефтекамск, внезапно вспыхнул огнем ТЦ «Рубин». Пожар произошел вчера, 25 мая, поздно вечером – примерно 21.00 часов.
На месте экстренно прибыли пожарные и экстренные службы. Перекрыли проезжую часть перед торговым центром.
Пока нет официальных данных по пострадавшим и погибшим людям, которые оказались внутри здания во время возгорания.
Напомним, месяц назад в Нефтекамске произошел пожар в Центральном рынке.
Отметим, после трагедии в Кемерово, в Башкирии были проведены проверки торговых центрах и обнаружены около 11 тысяч нарушений пожарной безопасности.
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