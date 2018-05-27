В Башкирии сегодня ночью произошел пожар: есть погибшие и пострадавшие
Сегодня, 13:20ПроисшествияЗиля Аскерова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пожар произошел в ночь на 27 мая в Туймазинском районе.
Примерно в 4:00 утра дежурный диспетчер пожарно-спасательной службы получил тревожное сообщение о пожаре в селе Старосубханкулово Туймазинского района. На место происшествия выехали 3 единицы техники и 6 человек личного состава МЧС России.
В доме, где произошло возгорание, проживали 10 человек, из них четверо – маленькие дети. Почти все успели покинуть дом до приезда пожарных.
Только к восьми утра спасателям удалось завершить свою работу. Под обломками было обнаружено тело старика 1936 года рождения.
Сегодня следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России пытаются выяснить причины случившегося.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей