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В Башкирии сегодня ночью произошел пожар: есть погибшие и пострадавшие
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В Башкирии сегодня ночью произошел пожар: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 13:20ПроисшествияЗиля Аскерова
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