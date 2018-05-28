В Башкирии мужчина и женщина погибли при пожаре в бревенчатом доме
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По данному факту идет доследственная проверка.
Воскресным утром 27 мая в одном из частных домов в селе Митро-Аюповское Чекмагушевского района Башкирии после тушения пожара обнаружены тела двух человек, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Организована доследственная проверка.
После тушения пожара, который произошел в бревенчатом доме, обнаружили тела мужчины 1968 года рождения и женщины 1930 года рождения. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
Назначена пожарно-техническая экспертиза, определяется причина гибели людей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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