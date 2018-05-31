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В Башкирии 31 мая ожидаются сильные порывы ветра до 23 м/с

31 мая 2018, 09:54
Последний весенний месяц будет дождливым и ветреным.

31 мая в Башкирии ожидаются дожди, местами до сильных, в отдельных районах грозы, град и порывы ветра до 18-23 м/с, сообщили в пресс-службе МС по республике.

Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью составит +5+10°C, днем +10+15°C, по югу воздух прогреется до +20°C.

На автодорогах будет ухудшение видимости до 500-1000 метров.

Напомним, вчера вечером в пресс-службе МЧС по республике предупредили граждан о сильном шквалистом ветре в 26 м/с. В Нефтекамске порывом сильного ветра снесло крышу автосервиса.

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