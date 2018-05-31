Проект большого зала уфимской мэрии разработают за 4 млн рублей

Кроме того, разработчики должны предусмотреть два автоматизированных рабочих места для операторов за видеопанелями, четыре места в президиуме. Ведомость отделки помещений необходимо согласовать с заказчиком, а на окнах продумать элементы затемнения зала от солнечных лучей горизонтально раздвигающиеся или вертикально опускающиеся, с электроприводом.