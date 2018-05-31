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Проект большого зала уфимской мэрии разработают за 4 млн рублей

31 мая 2018, 16:03
Проектом должно быть предусмотрено 60 мест для чиновников и 266 мест для посетителей.

Управление капитального строительства администрации Уфы опубликовало на госзакупках конкурс на разработку проекта ремонта фойе и зала заседаний в здании по проспекту Октября, 120.

Стоимость контракта - 4,1 млн рублей. Согласно технической документации, проектом должно быть предусмотрено 60 мест (36 мест для депутатов, 7 мест для глав администраций районов, 7 мест для заместителей главы администрации, 10 мест для представителей Администрации Главы РБ, представителей администрации, представителей секретариата городского Совета, контрольно-счетного органа, прокуратуры, Управления МВД России по городу Уфе.

Кроме того, разработчики должны предусмотреть два автоматизированных рабочих места для операторов за видеопанелями, четыре места в президиуме. Ведомость отделки помещений необходимо согласовать с заказчиком, а на окнах продумать элементы затемнения зала от солнечных лучей горизонтально раздвигающиеся или вертикально опускающиеся, с электроприводом.

Также будет разработана звукоизоляция (звукопоглощающие элементы в оформлении интерьера большого зала: звукопоглощающее покрытие стен, плотные материалы для штор, элементы драпировки), виброизоляция, акустика помещений.

Проект должен быть готов не позже чем через 120 дней после подписания контракта.

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