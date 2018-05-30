Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Уфе назвали примерные сроки окончания работы старого Бельского моста
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Belaya most310515.jpg 450x270 q85 subsampling 2

В Уфе назвали примерные сроки окончания работы старого Бельского моста

Сегодня, 09:33Город
Читайте
также
Дохлая кошка, некролог и снайперы: как проходила осада Радио Титан в Уфе
Ученый Марс Сафаров: «Уфимцы не знают, в каком городе они живут»
Рынок отходов: Кто станет отвечать за их переработку в Башкирии