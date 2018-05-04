В Башкирии на ремонт больниц дополнительно выделят полмиллиарда рублей

О дополнительном финансировании было заявлено на заседании президиума правительства Башкирии вчера, 3 мая. Министр здравоохранения республики Анвар Бакиров заявил, что на укрепление материально-технической базы отрасли в 2018-2020 годах предусмотрено ежегодное выделение 500 млн рублей.

- В 2018 году эти деньги направлены на капремонт крупнейших детских больниц – Республиканской детской клинической больницы РДКБ и 17-й больницы, а также на оснащение Медико-генетического центра современным лабораторным оборудованием, – сказал министр.

Все эти меры направлены на снижение детской и младенческой смертности, а также на раннее внутриутробное выявление пороков развития плода.

Кроме этого по поручению главы Башкирии Рустэма Хамитова для обеспечения доступной первичной медицинской помощи запланировано в 2018 году приобретение 6 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В конце 2017 года таких ФАПов было уже куплено в количестве 23 штук.