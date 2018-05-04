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В Башкирии на ремонт больниц дополнительно выделят полмиллиарда рублей
Сюжеты:
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В Башкирии на ремонт больниц дополнительно выделят полмиллиарда рублей

Сегодня, 10:20ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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