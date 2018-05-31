Лидер Партии ветеранов России обратился к секретарю Общественной палаты

Вряд ли кто-то будет отрицать тесную связь Меджлиса с Анкарой. С начала 90-х прошлого века, после развала СССР, Турция ведет активную политическую деятельность в Крыму, и Меджлис крымских татар уже более 25 лет финансируется Турецким агентством по сотрудничеству и развитию (ТИКА). Лидеры крымских татар регулярно встречаются с первыми лицами Турции, и те последовательно поддерживают все их инициативы. При этом Меджлис крымских татар часто обвиняют в связях с террористами, а именно с турецкой националистической организацией «Серые волки» и боевиками из запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».