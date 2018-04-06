Лидер Партии ветеранов России заявил в Уфе об угрозах в свой адрес

Сегодня, 6 апреля, председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов выступил с заявлением, что к нему поступают угрозы.

- В мой адрес, на мои странички в социальных сетях, в последнее время поступают различные сообщения в виде угроз с требованием прекратить мою активную общественную деятельность на территории Башкирии, прежде всего, в части защиты прав обманутых дольщиков и иных конституционных прав жителей республики, - заявил он.

По телефону он добавил, что ожидает любых провокаций, вплоть до «подбрасывания наркотиков» или других фальсификаций. Для того чтобы «подстраховаться», он и обнародовал открытое заявление.

- Мы же выносим проблемы обманутых дольщиков на федеральный уровень, - сказал он, - а это миллиарды рублей. Хотят дискредитировать меня и не допустить до выборов в Госсобрание Башкирии.