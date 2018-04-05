Партия ветеранов России выступила в защиту девочки-лилипута из Башкирии

Председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов заявил о том, что отправил официальное обращение в Генпрокуратуру с просьбой защитить права 22-летней жительницы Башкирии Нины Харенко, которой Бюро МСЭ отказало в назначении инвалидности и предоставлении льгот на лекарства.

Напомним, Нина страдает с рождения такими неизлечимыми заболеваниями, как синдром Нунан и гипофизарный нанизм, которые, если выражаться проще, характеризуются низким ростом человека и задержками его физического и умственного развития, а также поражением рук и ног, что выражается в быстром наступлении усталости и повышенной чувствительности к морозной и жаркой погоде. Помимо названных выше заболеваний, у Нины диагностировано органическое поражение головного мозга, случаются также приступы эпилепсии.

До 20 лет она имела инвалидность и возможность получать лекарства на льготной основе и проходить лечение и реабилитацию. Несмотря на свои 22 года, Нина выглядит от силы на 12-13 лет, воспринимает мир как маленький ребенок.

Судьи, к которым Нина и ее родители обратились за защитой своих прав, отказали им в иске. Повторная экспертиза также не помогла. Медэксперты и судьи упорно считают, что Нина может работать и самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, хотя это и опасно для жизни девочки.

Всего год назад в семье Нины случилась трагедия – умерла младшая сестра Нины, которая страдала легочной гипертензией и умерла из-за отказа легких. Ей в свое время также отказали в назначении инвалидности, после чего девушка поступила в техникум и училась наравне со всеми.

- Мне непонятна эта ситуация. Болезни Нины Харенко ведь никуда не делись, лекарства, особый режим и уход всё ещё нужны. Но по закону она здорова! Почему принимаются такие решения, - это мне непонятно, прежде всего! В Республике Башкортостан, на мой взгляд, произошел вопиющий случай нарушения прав и свобод человека с ограниченными возможностями! – заявил руководитель Партии ветеранов России, ветеран боевых действий Ильдар Резяпов.

По его словам, в оперативном порядке направлены официальные обращения в адрес генерального прокурора РФ ЮрияЧайки с просьбой дать поручение организовать тщательную проверку с максимальной объективностью по вопросу отказа в назначении инвалидности и льгот Нины Харенко. Дополнительно направлены обращения в адрес министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой и председателя Комитета Госдумы России по охране здоровья Дмитрия Морозова, а также уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяны Москальковой с просьбой взять дело под личный контроль.