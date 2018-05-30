В Уфе за семейное дебоширство начнут наказывать соседей

На сегодняшнем – 30 мая – заседании горсовета Уфы депутаты решили: а если не член семьи, а сосед пошлет соседа куда подальше или прохожий с улицы влепит подзатыльник шумному ребенку – ему тоже не должно это с рук сойти бесплатно.