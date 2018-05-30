mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе за семейное дебоширство начнут наказывать соседей

30 мая 2018, 11:16
Столичные депутаты внесли изменения в республиканский КОАПП.

В Кодексе об административных нарушениях Башкирии есть статья 13.8, по которой за семейное рукоприкладство, ругательства и тому подобные унижения внутри семей штрафуют. Это те «несильные» избиения и оскорбления, которые «не дотягивают» до уголовного дела.

«Ценник» семейного злодеяния следующий: дать затрещину или обложить матом жену/мужа, тещу/свекровь и других членов семей и проживающих под одной крышей – 300 рублей. Сделать то же самое повторно или в отношении ребенка – 300-500 рублей.

На сегодняшнем – 30 мая – заседании горсовета Уфы депутаты решили: а если не член семьи, а сосед пошлет соседа куда подальше или прохожий с улицы влепит подзатыльник шумному ребенку – ему тоже не должно это с рук сойти бесплатно.

Депутаты приняли решение предложить Госсобранию Башкирии – Курултаю внести в действующий КОАПП соответствующие изменения и расширить список лиц, которых могу за это дело оштрафовать.

Материалы по теме
В Уфе женщины смогут рассказать о домашнем насилииМужчина, обвинявшийся в насилии, выстрелил себе в голову, чтобы не «мотать» срокУчастники форума «Сообщество» в Уфе: Дети должны стремиться в детдома
#Новости#Крепкая семья#Семья#Марат Гареев#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48