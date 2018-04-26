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Участники форума «Сообщество» в Уфе: Дети должны стремиться в детдома
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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Участники форума «Сообщество» в Уфе: Дети должны стремиться в детдома

Сегодня, 16:16ОбществоМарат ГареевФото: Марат Гареев/ mkset.ru
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