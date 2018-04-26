Участники форума «Сообщество» в Уфе: Дети должны стремиться в детдома

Вчерашний круглый стол на тему «Бедность как повод неправомерного вмешательства в семью. Отобрание вместо поддержки», который состоялся в рамках форума «Сообщество», организованный в Уфе 24-25 апреля Общественной палатой России, стал, без преувеличения, триумфом общественного движения «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС).

Судя по тому, что было вчера, главным субъектом сопротивления этого общественного движения являются органы опеки по всей стране, которые, по мнению членов РВС, могут вмешиваться в дела той или иной семьи, например, неблагополучной, только тогда, когда кого-нибудь убьют. Это не интерпретация – это так они действительно считают. И это они собираются закрепить в виде закона. Ни больше ни меньше.

О том, что и как происходило на этом без преувеличения скандальном мероприятии, мы подробно писали вчера. Напомним некоторые наиболее одиозные высказывания участников вчерашнего круглого стола.

Фото: vk.com

Татьяна Нечаева, представитель РВС, Набережные челны:

- Телефон доверия для подростков – американская система доносительства.

Фото: vk.com

Алексей Мазуров, председатель регионального совета РВС:

- Мы должны отказаться от института защиты прав детей! Это тупик!

Фото: 2017.oprf.ru

Элина Жгутова, член Общественной палаты России, представитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай»:

- Западная система воспитания детей не соответствует нашему менталитету. У них бедный сам виноват в своей бедности, «бесплатный сыр бывает только в мышеловке» – это для них, но не для нас.

Фото: pixabay.com

Но самое главное не это, ну мало ли что люди говорят, у нас как-никак свобода слова есть, можно мнения высказывать открыто. Страшно то, что эти и другие еще страшнее предложения участники круглого стола подготовили в виде рекомендаций для Общественной палаты России: если до этого дойдет, все это может принять силу закона. Давайте посмотрим, что записано в этих рекомендациях, переводя некоторые положения на понятный язык.

Ну вот, сразу с места в карьер, авторы рекомендаций говорят, что семейная политика, осуществляемая сегодня в России, нарушает нравственные и правовые принципы. Ну это вполне ожидаемо.

Далее авторы рекомендаций говорят о том, что органы опеки не должны иметь возможность контролировать семьи, в которых нет подопечных. Понимаете, да? Если в семье нет приемных детей, а только свои, с ними можно делать все, что угодно – органы опеки мешать не будут.

По поводу «все, что угодно», другое предложение этих рекомендаций: «Вмешиваться в семью можно лишь тогда, когда из семьи исходит что-то антиобщественное или совершается преступление». Обратите внимание на две вещи.

Во-первых, если из семьи исходит что-то антиобщественное. То есть, если это антиобщественное остается внутри семьи, можно не вмешиваться? И во-вторых, опеку сначала должны волновать интересы общества, а уж потом те злодеяния, которые, возможно, в семье происходят. Нормально, да?

Этих слов топором не вырубишь: «Отстранить органы опеки от выполнения правоохранительных функций. Отменить их полномочия по проверке сигналов о неблагополучии». Когда убьют, тогда и приходите – ну вы понимаете.

Еще из предложений. «В случае утраты родителей родственники должны иметь возможность забрать к себе детей без всяких предварительных условий и проверок». Если вдруг ребенок лишился родителей, его могут тут же без всяких препятствий забрать любые родственники: дальние, пьющая тетя, дядя наркоман, сумасшедшая бабушка – никто их проверять не будет.

Про это говорилось уже, Мазуров говорил, но его слова предлагается облечь в форму закона. Главенствующий принцип «Защиты интересов ребенка» теперь уходит на второй план. По мнению общественников, этот принципом является… произволом, который необходимо устранить.

Ну и вишенка на торте, полная цитата: «Необходима реабилитация государственных детских домов… Жизнь в таком государственном интернате должна строиться как элитарный образовательный процесс с лучшими педагогическими и медицинскими кадрами. Именно учреждения, в которых содержатся сироты, должны становиться в каждом регионе «Президентскими лицеями», за право жить и учиться в которых шла бы борьба среди «родительских» детей».

Перечитайте еще раз. В это трудно поверить, но общественники действительно предлагают устроить такое в России семейное устройство, когда дети, у которых есть родители, будут мечтать и не только мечтать, они должны бороться за право жить в детских домах. Тоже такое в голове не укладывается?

Еще все некоммерческие организации (НКО), которые есть в стране, согласно проекту резолюции вчерашнего круглого стола, это агенты зарубежных стран. Но это так, к слову.

- Фонд «Наши дети» никогда не получал иностранного финансирования, но имеет многолетний опыт практической работы в сфере сиротства, в том числе, с кровными семьями, которым угрожает изъятие ребенка. Сегодняшнюю систему работы с семейным устройством детей я оцениваю, как прогрессивную и эффективную, особенно в Уфе, – говорит Ольга Власова, учредитель НКО Благотворительный фонд «Наши дети».