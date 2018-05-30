В Уфе потребовали отставки глав Туймазов и Туймазинского района

- Но бесконечно так делать застройщик не может, - пояснил Медиакорсети собеседник. - До города пешком два километра, автобус ездит 6 раз в день. У меня там живут родственники. Им там хорошо. Законы о расселении аварийного жилья там не нарушены. Конюшню снесут через год.