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В Уфе потребовали отставки глав Туймазов и Туймазинского района

30 мая 2018, 15:42
Возле Дома республики прошел пикет.

Секретарь Туймазинского горкома КПРФ Равил Сулейманов провел вчера, 29 мая, пикет возле Дома республики в Уфе. Видео предоставлено ресурсом «Бажин-фактор».

Пикетчик сообщает, что его попросили люди заняться их проблемами. По его словам, жителей города Туймазы «преднамеренно признав их жильё аварийным, переселяют на окраину» «рядом с конюшней и птичником в недостроенные дома». По его словам, речь идет о жителях 70 квартир, в основном ветеранов.

Также он сообщил, что 9 июня в Туймазах состоится митинг, граждане требуют отставки глав города и района.

По словам источника, знакомого с ситуацией, речь идет о 160-квартирном доме, заселенном в микрорайоне «Чулпан-2». Именно туда часть жильцов заселяют по программе расселения из аварийного жилья. Некоторым из них, в том числе ветеранам и инвалидам, строительная фирма помогла обменять жилье на квартиры в центре Туймазов.

- Но бесконечно так делать застройщик не может, - пояснил Медиакорсети собеседник. - До города пешком два километра, автобус ездит 6 раз в день. У меня там живут родственники. Им там хорошо. Законы о расселении аварийного жилья там не нарушены. Конюшню снесут через год.

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