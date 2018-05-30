Уфимка три года не может добиться от врачей диагноза болезни: нужна помощь

- Болезнь только прогрессирует, мышцы слабеют всё больше, частично ухудшается речь, уже нарушена координация движения. В мае этого года стало трудно глотать, - пишет Ляйсан. - Я не могу ходить без посторонней помощи, подниматься, спускаться по лестнице. Из-за болезни мне пришлось уволиться с работы. У меня двое детей пяти и семи лет, муж - инвалид третьей группы - он единственный кормилец в семье.