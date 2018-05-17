В Башкирии врач отказался менять гипс девочке-инвалиду

В редакцию Медиакорсети обратилась жительница Чишминского района Елена Бикбулатова. По словам женщины, ее 13-летняя дочь-инвалид Надя пострадала из-за бездействия врача.

Напомним, не так давно мы рассказывали о семье Елены, которой довелось воспитывать троих детей, двое из которых оказались инвалидами с рождения, причем врачи в обоих случаях рекомендовали еще в роддоме отказаться от младенцев. Однако Елена взялась вырастить детей, и вместе они достигли внушительных успехов.

13-летняя Надя - младший ребенок в семье. Она - почти лежачий инвалид, страдает отеком головного мозга. У девочки порой бывают и приступы эпилепсии.

Елена затрудняется назвать причину, по которой у Нади произошел перелом руки. По ее словам, девочка не падала, не ударялась, и постель, в которой она лежит, мягкая. Елена предполагает, что ее дочь, страдающая тетрапарезом, то есть хрупкостью костей, могла получить травму во время приступа эпилепсии.

12 апреля в Чишминской районной больнице Наде наложили гипс на сломанную руку. А 30 апреля мама почувствовала дурной запах от дочкиной руки.

- Мы со старшим сыном повезли Надю в больницу, попросили врача Райхана Дусеева, наложившего гипс, снять его и осмотреть больную руку, так как девочке было больно. Но он отказался это делать, сказал, что снимет гипс только 24 мая, как положено по срокам. Нам пришлось ехать обратно, - рассказала Медиакорсети Елена Бикбулатова.

9 мая У Нади даже гипс почернел от гноя. Бикбулатовы снова поехали в больницу. На этот раз врач сразу же снял гипс, под которым все увидели гнойную рану.

- Я поняла, что это может кончиться плохо, и повезла дочь на такси в Уфу, в Республиканскую детскую клиническую больницу. Там нам оказали квалифицированную помощь. Обработали рану, сделали снимок, взяли анализы. Объяснили, как ухаживать за раной дома, - рассказала Медиакорсети Елена.

Как подозревает мама девочки, из-за перелома руки, возможно, сломался шунт, который находился в том же месте. И это повреждение повлекло воспаление.

Сейчас семья планирует вновь везти Надю еще раз в больницу в Уфу, чтобы прояснить ситуацию с диагнозом и дальнейшим лечением.

Получить оперативный комментарий главного врача Чишминской районной больницы и узнать его оценку действий врача Райхана Дусеева редакции пока не удалось.