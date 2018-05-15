В Уфе ребенку-инвалиду вернули украденную коляску

10 мая из подъезда аварийного дома на улице Шота Руставели пропала инвалидная коляска, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.

Родителям девочки позвонила женщина и сказала, что ее муж купил пропавшую коляску и она хотела бы ее вернуть владельцам. При встрече потерпевшие сообщили о звонке в полицию.

Незнакомка, которая вернула коляску, рассказала, что супруг сломал детскую коляску их ребенка и пообещал купить другую, но о том, где он ее взял и где находится сам супруг, женщина не знала.

Выяснилось, что в день кражи мужчина заехал на автомобиле во двор жилого дома, поскольку кончился бензин, зашел в один из подъездов, чтобы попросить одолжить горючее, но никого не встретил. Однако увидел коляску и решил ее украсть. Вынес ее и загрузил в багажник, привез домой, а жене сообщил, что купил.