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В мэрии Уфы рассказали, как скоро изменится оплата за теплоснабжение

29 мая 2018, 09:46
С 1 октября 2018 года уфимцы будут платить за тепло и горячую воду только в течение отопительного периода.

Сегодня, 29 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы были обсуждены предстоящие изменения в системе оплаты за тепло и горячую воду.

По словам, начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города Андрея Федосова, с 1 октября 2018 года горожане станут платить за тепло и горячую воду по новой схеме - только в течение отопительного сезона, а с мая по сентябрь плата за эти услуги взиматься не будет.

- В первые 2-3 месяца, скорее всего, может возникнуть напряженность, но потом, как показывает опыт других городов России, где уже внедрена такая схема, схема воспринимается потребителями нормально, - отметил докладчик. - предполагается, что в октябре и апреле размер оплаты за коммунальные услуги не будет принципиально отличаться от уровня оплаты в летние месяцы, рост начнется в ноябре, а в самые холодные месяцы он может достигать 140%. Зато в летние месяцы - с мая по сентябрь - уфимцы вообще не будут оплачивать теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Глава города Ирек Ялалов отметил, что в этом случае возрастет роль управляющих компаний, которые обязаны будут следить за работой узлов учета, потому что в случае их выхода из строя оплата за тепло и горячую воду с потребителей будет взиматься по нормативам, которые значительно превышают уровень оплаты по счетчикам учета.

Более подробная инструкция новой схемы оплаты будет опубликована в ближайшее время.

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