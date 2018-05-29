В мэрии Уфы рассказали, как скоро изменится оплата за теплоснабжение

- В первые 2-3 месяца, скорее всего, может возникнуть напряженность, но потом, как показывает опыт других городов России, где уже внедрена такая схема, схема воспринимается потребителями нормально, - отметил докладчик. - предполагается, что в октябре и апреле размер оплаты за коммунальные услуги не будет принципиально отличаться от уровня оплаты в летние месяцы, рост начнется в ноябре, а в самые холодные месяцы он может достигать 140%. Зато в летние месяцы - с мая по сентябрь - уфимцы вообще не будут оплачивать теплоснабжение и горячее водоснабжение.