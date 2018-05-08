Мэр Уфы: Горожане могут сами управлять подачей тепла, без начальника
Сегодня, 09:05ПолитикаТатьяна Майорова
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Отключить теплоснабжение уфимцы могли сами решением общего собрания жильцов.
Сегодня, 8 мая, в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов напомнил, что с 10 мая в столице республики будет отключено отопление.
Соответствующее постановление он подсказал. При этом он напомнил, что при необходимости отключить тепло можно было и ранее, не дожидаясь решения мэра.
- Достаточно было собрать общее собрание жильцов и обратиться к своей управляющей компании, которая должна связаться с ресурсоснабжающей организацией и решить вопрос об отключении тепла. Это, видимо, такая у нас привычка - ждать решения большого начальника. Кстати, вопрос о подключении тепла также нужно решать таким же способом, - подчеркнул Ирек Ялалов.
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