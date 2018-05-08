Мэр Уфы: Горожане могут сами управлять подачей тепла, без начальника

Сегодня, 8 мая, в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов напомнил, что с 10 мая в столице республики будет отключено отопление.

Соответствующее постановление он подсказал. При этом он напомнил, что при необходимости отключить тепло можно было и ранее, не дожидаясь решения мэра.