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Мэр Уфы: Горожане могут сами управлять подачей тепла, без начальника
Сюжеты:
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Мэр Уфы: Горожане могут сами управлять подачей тепла, без начальника

Сегодня, 09:05ПолитикаТатьяна Майорова
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