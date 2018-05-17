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В Уфе объяснили, как изменится оплата за тепло для горожан
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В Уфе объяснили, как изменится оплата за тепло для горожан

Сегодня, 09:58ОбществоРазиф АбдуллинФото: pixabay.com
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