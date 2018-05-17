В Уфе объяснили, как изменится оплата за тепло для горожан

В ООО «БашРТС» объяснили, как с 1 октября 2018 года в ряде городов Башкирии перейдут на схему оплаты тепла «1/8».

Решением правительства Башкирии изменен порядок оплаты отопления в ряде муниципальных образований республики, в том числе в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске и Благовещенске.

- Начисление будет производиться не равномерно в течение календарного года, как это принято сейчас, а только в течение отопительного периода, когда идет подача тепла, - пояснили в ООО «БашРТС».

Плата за отопление будет зависеть от того, есть ли в доме общедомовой прибор учета тепловой энергии.

Если он есть, то плата за отопление будет начисляться исходя из фактических показаний (пропорционально площади помещений в многоквартирном доме), если нет - исходя из утвержденных нормативов потребления, которые зависят от этажности, года постройки, материала стен домов.