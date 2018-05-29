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В Башкирии депутата лишили мандата за кражу зернодробилки

29 мая 2018, 18:02
Совет сельского поселения сначала проигнорировал свои обязанности и не рассмотрел вопрос о лишении народного избранника статуса.

Прокуратура Бижбулякского района внесла в адрес Аитовского сельского Совета представление о досрочном прекращении депутатских полномочий, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в октябре прошлого года местный депутат украл с сельскохозяйственного предприятия зернодробилку. Позже его признали в этом виновным.

В соответствии с законодательством полномочия депутата прекращаются досрочно при вступлении в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда.

Но совет сельского поселения проигнорировал свои обязанности и не рассмотрел вопрос о лишении народного избранника статуса.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры депутаты приняли решение о досрочном прекращении депутатских полномочий.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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