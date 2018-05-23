Депутат из Уфы поможет чеченской девушке спасти изуродованное лицо
Бизнес-леди Юлия Романчева нашла пластического хирурга, который бесплатно сделает операцию девушке, пострадавшей от взрыва мины во время чеченской войны.
Уфимский депутат и предпринимательница Юлия Романчева взялась помочь восстановить лицо чеченской девушке Ларисе Межедовой, пострадавшей от взрыва мины во время чеченской военной кампании в 1996 году.
Будучи шестилетней девочкой, она нашла игрушку в виде микрофона, которые тогда распространяли боевики вблизи чеченских селений. Девочка стала петь в него и внезапно микрофон взорвался, потому что оказался замаскированной под игрушку миной. В результате Ларисе оторвало кисть правой руки, пальчик на левой руке, а на лице остались следы от сильного ожога. Сегодня ей 28 лет, у Ларисы трое детей, она работает фотографом и является очень творческой личностью.
Юлия Романчева объяснила свое решение помочь Ларисе Межедовой огромной симпатией к ней и уважением к мужеству молодой женщины, на долю которой выпали такие серьезные испытания.
- Я приняла решение помочь этой девочке, она запала мне в душу как и мой Юсуп, она меня ни о чём не просила, это моё личное желание и решение. Я хочу восстановить ей лицо. Я связалась с Хасаном Баиевым, который четвёртый человек в мире, имеющий звание «Врач Мира», своим близким другом, пластическим хирургом. Во время чеченской войны он жил в больнице и спас жизни многим людям. Я попросила его дать вторую счастливую жизнь этой девушке. Я хотела целиком и полностью оплатить её операции, но... Хасан Баиев мне четко ответил, что него меня железное правило: детей, и тем более детей войны, оперировать бесплатно. Он включил Ларису в гуманитарный проект, и скоро моя девочка будет снова счастлива. Хасан - ты Великий, я благодарна Богу, что знаю тебя, - сообщила Юлия Романчева на своей странице в инстаграме.
Напомним, год назад Юлия взяла под свой опеку талантливого чеченского мальчика Юсуп, который обладает прекрасным голосом. Бизнес-леди взялась помочь ему получить достойное образование.
Нынешний поступок Юлии вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Некоторые подписчики ее страницы заподозрили Юлию в пиаре, упрекнув, что она обнародовала информацию о своем добром поступке. Однако данные подозрения встретили активное сопротивление среди другой части пользователей соцсетей.