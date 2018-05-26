В Башкирии депутат утерял полномочия в связи с утратой доверия

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Депутат решил скрыть свои доходы и расходы, и это негативно отразилось на его карьере.
Депутат Старокалмашевского сельсовета Чекмагушевского района лишился мандата, позабыв отчитаться о своем финансовом состоянии. Проверка обнаружила это обстоятельство и депутата отстранили с помощью прокуратуры.
Сельсовет не стал оспаривать это решение правоохранительных органов.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей