Сергей Семак покинул пост главного тренера «Уфы»

Напомним, что слухи об уходе Семака из «Уфы» в последнее время то и дело будоражили спортивную общественность. Гендиректор клуба Шамиль Газизов в одном из интервью признался, что ни в коем случае не будет препятствовать уходу Семака, так как «это будет его решение». Кроме того, как пишет "Спорт-Экспресс", до этого жена Семака в своем Инстаграме сделала еще один намек на назначение мужа в качестве наставника "Зенита". Она опубликовала фото первой полосы "СЭ" с анонсом статьи с заголовком "Семак возглавит "Зенит".