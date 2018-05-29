Представители фанатского движения ФК «Зенит» получили приглашение на встречу с новым главным тренером, она пройдет сегодня на базе клуба в Удельном парке, об этом сообщает sports.ru со ссылкой на источник в фан-движении. Кандидатура нового главного тренера не называется, но им вполне может стать главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак.

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал предположение, что именно Семак придет на встречу с болельщиками «Зенита». По словам Орлова, второму кандидату, итальянцу Сарри (бывший главный тренер «Наполи» - прим.) просто нечего сказать болельщикам, а Семак – фигура, которая будет фанатами только приветствоваться.

На последнем матче «Зенита» в чемпионате болельщики долго скандировали имя Семака, и это должно было произвести впечатление на руководителя «Газпрома» Алексея Миллера.

В свое время СМИ уже сообщали, что Миллер принял решение подписать контракт с Семаком.

На запрос Медиакорсети, насколько эти сведения соответствуют действительности, в пресс-службе «Газпрома» ответили:

- А.Б. Миллер не входит в органы управления ФК «Зенит», обращайтесь в клуб.

В пресс-службе ФК «Зенит» на запрос редакции не ответили.

Тем не менее есть косвенные доказательства того, что именно сегодня решится судьба Сергея Семака.

Так итальянский журналист Альфредо Педулла сообщил на своем сайте, что руководство «Зенита» больше не ждёт ответа от Маурицио Сарри и решило назначить главным тренером Сергея Семака.

По данным журналиста, «Зенит» сделал Сарри предложение и ждал ответа до понедельника, 29 мая, но не получил ответа. Для Сарри приоритетным является вариант с «Челси», с которым ведутся переговоры.

В стане уфимского клуба информацию о том, что Сергей Семак вылетел в Петербург, не подтвердили.

Но жена главного тренера «Уфы» Анна Семак на своей странице в Instagram выложила фотографию на камне с подписью «Зенит», а ее подписчики выразили слова поддержки в связи с приездом в Санкт-Петербург.

Аргументами в пользу назначения Семака главным тренером ФК «Зенит» являются его авторитет и опыт, знание игроков клуба, первые достижения в его тренерской карьере. Аргументами против могут послужить лишь личные убеждения Сергея Богдановича в том, насколько оправдан риск возглавить клуб с богатым бюджетом, от которого ждут только самых высоких результатов, но который в последние годы испытывает проблемы с игрой.

Если бы можно было ставить ставки, то за назначение Семака новым главным тренером «Зенита», пожалуй, можно было ставить «сто к одному».