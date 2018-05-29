Сегодня решится судьба Сергея Семака

Аргументами в пользу назначения Семака главным тренером ФК «Зенит» являются его авторитет и опыт, знание игроков клуба, первые достижения в его тренерской карьере. Аргументами против могут послужить лишь личные убеждения Сергея Богдановича в том, насколько оправдан риск возглавить клуб с богатым бюджетом, от которого ждут только самых высоких результатов, но который в последние годы испытывает проблемы с игрой.