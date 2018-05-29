Рейс из Уфы в Грецию задержали более чем на 9 часов

- Причина задержки – позднее прибытие самолета. Там порядка 160 пассажиров, из них 139 взрослых. Федеральные авиационные правила выполнены авиакомпанией в полном объеме: предоставлены напитки, горячее питание, пассажиры заселены в гостиницу Sheraton, где и будут ожидать отправления.