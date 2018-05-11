В Уфе ограничили движение на проспекте Октября и по дороге в аэропорт
Сегодня, 10:05ГородРустэм Башкирцев
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Здесь начали ремонт.
10 мая на проспекте Октября и автодороге Уфа-Аэропорт начали ремонт дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили в пресс-службе администрации города.
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Из-за ремонта на Проспекте Октября от Северного проезда до Чудинова ограничили движение по двум левым полосам в сторону северной части города. На автодороге Уфа-Аэропорт на участке от проспекта Салавата Юлаева до автодороги М5 движение ограничено на половине проезжей части выезда из города.
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Работы ведутся в круглосуточном режиме. В 2018 году планируется отремонтировать 52 участка улично-дорожной сети. Чтобы запланировать свой маршрут, достаточно заглянуть на интерактивную карту ремонта дорог.
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