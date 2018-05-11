В Уфе ограничили движение на проспекте Октября и по дороге в аэропорт

10 мая на проспекте Октября и автодороге Уфа-Аэропорт начали ремонт дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили в пресс-службе администрации города.

Из-за ремонта на Проспекте Октября от Северного проезда до Чудинова ограничили движение по двум левым полосам в сторону северной части города. На автодороге Уфа-Аэропорт на участке от проспекта Салавата Юлаева до автодороги М5 движение ограничено на половине проезжей части выезда из города.