В Башкирии суд отказал активистке Ольге Комлевой в иске по выбросу рутения

Активистка в своей жалобе требовала признать незаконным бездействие прокуратуры Уфы, выразившееся в том, что она "не возбудила административное производство в отношении должностных лиц, виновных в сокрытии информации о повышенном содержании изотопа рутений-106 на территории республики в осенью 2017 года" и не привлекла к ответственности "лиц, виновных в отсутствии средств мониторинга окружающей среды по определению радиационного фона загрязнения в Уфе", пишет издание.