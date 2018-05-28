mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии суд отказал активистке Ольге Комлевой в иске по выбросу рутения

28 мая 2018, 18:03
Суд Кировского района Уфы не удовлетворил иск волонтера штаба Навального Ольги Комлевой к органам власти по поводу их бездействия во время выброса радиоактивного изотопа рутений-106.

Об этом сообщает издание “Идел.Реалии”.

Активистка в своей жалобе требовала признать незаконным бездействие прокуратуры Уфы, выразившееся в том, что она "не возбудила административное производство в отношении должностных лиц, виновных в сокрытии информации о повышенном содержании изотопа рутений-106 на территории республики в осенью 2017 года" и не привлекла к ответственности "лиц, виновных в отсутствии средств мониторинга окружающей среды по определению радиационного фона загрязнения в Уфе", пишет издание.

Заседание суда, рассматривавшего иск Ольги Комлевой, состоялось 25 мая. Активистка намерена не сдаваться и обжаловать его в апелляции.

Напомним, речь идет о рутениевом дожде, который прошел над Уфой осенью 2017 года. Власти об этом сообщили с большим запозданием после того, как в Европе образовалось радиоактивное облако, по данным западных СМИ, пришедшее с территории между Волгой и Уралом. Российские экологи предположили, что виновник загрязнения – комбинат "Маяк", расположенный в Челябинской области. Однако Ростехнадзор опроверг это предположение.

В министерстве экологии позже заявили, что дождь со следами рутения, прошедший над Уфой, был безопасным. Ситуация также рассматривалась на правительственном часе в Госсобрании Башкирии.

Актвисты штаба Навального не поверили чиновникам. Ольга Комлева несколько раз обращалась в прокуратуры Уфы и Башкирии с просьбой проверки действий должностных лиц, виновных в сокрытии информации о повышенном содержании изотопа рутений-106 в атмосфере. Она требовала обязать органы власти "публиковать сведения о повышении радиационного фона или ином загрязнении окружающей среды в Уфе немедленно, в день обнаружения информации".

Роспотребнадзор ей отвечал, что не обладает такими компетенциями, а Башгидромет сообщал, что в республике нет специальной радиологической лаборатории для измерения фона рутения. В итоге Ольга обратилась в суд. Суд отказал ей в ее требованиях.

Материалы по теме
Облако с рутением в Башкирии: Безопасно, но узнаем об этом слишком поздноУфимка обратилась в прокуратуру за разъяснениями по поводу рутенияФранцузские СМИ заявили, что нашли источник рутения в 150 км от Башкирии
#Новости#Зиля Аскерова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48