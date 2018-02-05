Французские СМИ заявили, что нашли источник рутения в 150 км от Башкирии

По странному стечению обстоятельств, разоблачающая публикация в газете «Фигаро» совпала по времени с мирным совещанием ученых в Москве.

На днях газета «Фигаро» опубликовала результаты собственного расследования, посвященного причинам появления облака с рутением-106 над Европой осенью минувшего года. По мнению французских репортеров, следы радиоактивного безобразия ведут на комбинат «Маяк», который в прошлом году как раз выполнял контракт по заказу Италии на извлечение церия-144 из облученного ядерного топлива. Об этом сообщили «Новые Известия».

Примечательно, что новая скандальная публикация на тему рутения по времени совпала с другим громким событием – в Москве в эти дни проходило многочасовое заседание международной группы ученых, итогом которого стал вывод о том, что российский комбинат «Маяк», расположенный все-таки виновником выброса рутения-106 быть не может.

Из информации, опубликованной в газете «Фигаро», следует, что эксперты издания провели реконструкцию событий, предшествовавших появлению радиоактивного топлива. Из такого анализа следует, что все данные говорят о ЧП, случившемся в ходе переработки огромного количества облученного ядерного топлива, в процессе которого произошло выделение, в том числе и рутения. По сведениям «Фигаро», комбинат «Маяк» проводил такие операции для фундаментального эксперимента по ядерной физике (Борексино) во главе с Италией и Францией. Французская газета сообщает также, что с комбинатом «Маяк» был заключен контракт на производство источника церия-144, предназначенного для размещения вблизи большого детектора частиц, установленного в Гран-Сассо.

Как уточняют «Новые Известия», поводы для того, чтобы сделать такие выводы, в реальности есть. Известно, что не так давно на комбинат «Маяк» действительно выходили представители двух научных учреждений Франции и Италии с предложением производить изотоп церия-144, который успешно используется при лечении онкологических заболеваний. Как сообщил научный сотрудник Института по исследованию фундаментальных законов Комитета по атомной энергии Франции Тьерри Лассер, российский «Маяк» стал единственным, кто ответил на призыв участвовать в тендерах по извлечению церия-144.

Журналисты «Фигаро» назвали комбинат «Маяк» эталонным центром переработки радиоактивных отходов. По их информации, «Маяк» точно проводил такие операции для фундаментального эксперимента по ядерной физике, во главе с Италией и Францией с участием французского ядерного института CEA и Национального института ядерной физики Италии, которые отвечали за производство особого радиоактивного источника церия-144. Оба этих института получили в 2012 году гранты на 5 миллионов евро от Европейского исследовательского совета. Позже был заключен контракт с комбинатом «Маяк» на производство источника церия-144. Радиоактивный источник с «Маяка» должен был транспортирован в итальянскую национальную подземную лабораторию Гран-Сассо в 120 км от Рима весной 2018 года. После использования церия-144 предполагалось вернуть его обратно на российский «Маяк» для окончательного захоронения.

По словам профессора Института ядерной физики Италии Марко Паллавичини, техника изготовления источника церия -144 требует переработки нескольких тонн облученного ядерного топлива.

Французские ученые полагают, что для производства церия-144 «Маяк» использовал облученное ядерное топливо трех-четырехлетней «выдержки». Но потом, вероятно, что-то пошло не так...

По данным «Фигаро», в декабре, уже после нашумевшего ЧП с загрязнением рутением -106, представители «Маяка» сообщили франко-итальянским партнерам, что не смогут обеспечить их радиоактивным источник церия-144.

- Официальное объяснение, которое нам озвучили, было таким: «Производственный процесс не достиг необходимого уровня активности», - рассказал профессор Марко Паллавичини. – На его взгляд, данное совпадение по времени событий внушает тревогу.

Уточним, что Россия по-прежнему отрицает, что ее территория является источником происхождения рутения-106. Как пишут «Новые Известия», после анализа публикации газеты «Фигаро» сами собой возникают вопросы: почему французские и итальянские ученые-ядерщики молчали, как партизаны, столько времени, ведь рутений-106 начал летать над их головами с сентября 2017 года. Если принять во внимание, что комбинат «Маяк» не сообщил общественности о контракте с выделением церия-144, на чем делают акцент европейские партнеры предприятия, то требуется уточнение: на каком именно оборудовании выделяли этот данный радиоактивный изотоп в Озерске? И почему рутений-106 улетучивался бесконтрольно? Сколько именно рутения ушло в атмосферу осенью 2017 года?

Напомним, «Медиакорсеть» также много писала об этой теме. В контексте нашего региона, данная информация больше всего встревожила тем, что исследования содержания опасных радиоактивных элементов в атмосфере проводятся с серьезными задержками от двух недель и более. В то время, как стратегический комбинат расположен всего в каких-то полутора сотне километров от границы с Башкирией.

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