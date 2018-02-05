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Французские СМИ заявили, что нашли источник рутения в 150 км от Башкирии
Сюжеты:
Из зала судаНаши в ПхенчханеВыборы-2018
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Французские СМИ заявили, что нашли источник рутения в 150 км от Башкирии

Сегодня, 13:16В миреТатьяна МайороваФото: "Новые Известия".
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