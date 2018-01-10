Уфимка обратилась в прокуратуру за разъяснениями по поводу рутения

Активная горожанка требует предоставить ей и другим жителям региона правдивую информацию и гарантии радиационной безопасности.

Уфимка Ольга Комлева обратилась в прокуратуру Башкирии с просьбой привлечь к ответственности тех, кто виновен в сокрытии информации о загрязнении рутением, происшедшем минувшей осенью. Об этом Ольга сообщила на своей странице в фейсбуке.

В беседе с корреспондентом «Медиакорсети» Ольга рассказала, что это не первое ее обращение в правоохранительные органы по данному вопросу.

- В конце ноября, когда эпопея с рутением как раз была у всех на слуху, я обратилась в прокуратуру Уфы с просьбой наказать виновных в сокрытии информации об опасном загрязнении. Оттуда мое обращение переслали в Роспотребнадзор, откуда поступила, по сути, отписка, совершенно не устроившая меня. Представители Роспотребнадзора подробно расписали, как устроена система мониторинга, а завершили свое письмо сообщением о том, что поиск и наказание виновных не входят в их компетенцию, - уточнила Ольга. – После этого я решила уже обратиться в прокуратуру Башкирии и предложила через соцсети другим людям присоединиться к моему письму, чтобы повысить вероятность более внимательного отношения к данной проблеме со стороны прокурорских работников. В итоге в прокуратуру, насколько я знаю, вместе со мной обратились в общей сложности семь человек.

В своем письме в прокуратуру Ольга указала на очевидные нестыковки и противоречия в отчетах различных инстанций о загрязнении рутением. Как выяснилось из отчета Росгидромета, при чрезвычайной ситуации Система радиационного мониторинга должна перейти на учащенный режим наблюдения. Соответственно, это должно было произойти уже в конце сентября, после появления первых тревожных новостей о рутении. Однако специальный режим наблюдения был введен только 11 октября, после того, как рутений был замечен в Европе.

Дальше – больше. На сайте ФГБУ НПО «Тайфун», проводящего исследования по содержанию радиоактивных веществ в атмосфере, сведения публикуются раз в месяц за прошедший месяц.

- Товарищи путаются в показаниях. Так за 26-27 сентября 2017 года, есть три разные цифры по содержанию Рутения в п. Дема-Уфа и все со ссылкой на НПО Тайфун. Непонятно как в одной и той же пробирке могут уместиться 16,9 Бк, 17,02 Бк и 187 Бк. Согласитесь, что цифра разные. Пусть разберутся с этим! – говорит Ольга. – Помню, в сентябре я как раз собирала последние яблоки, а сын любит яблоки. Он, конечно, их моет как-то. И знай я о радиоактивных дождях, я бы на это иначе посмотрела. Еще я вспомнила, что под моросящим дождем без зонта бегала… Власти с 26 сентября знали про радиацию и молчали. В Уфе уже была такая же ситуация в 1990 году с фенолом, когда люди неделю пили зараженную воду, а потом начались последствия. Поэтому я и написала в прокуратуру. Пусть скажут нам, кто в ответе, за сокрытие информации, за то, что мы травимся из-за неведения… Поскольку по рутению они уже много раз были "господа соврамши", пытаюсь сама в этом разобраться. Но я не физик-ядерщик вот и прошу прокуратуру разобраться во всем этом. Ведь у прокуроров тоже семьи в Уфе живут.

Ольга держит своих собеседников и подписчиков в курсе переписки с контролирующими органами.