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В Башкирии мужчина и женщина погибли при пожаре в бревенчатом доме

28 мая 2018, 11:01
По данному факту идет доследственная проверка.

Воскресным утром 27 мая в одном из частных домов в селе Митро-Аюповское Чекмагушевского района Башкирии после тушения пожара обнаружены тела двух человек, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Организована доследственная проверка.

После тушения пожара, который произошел в бревенчатом доме, обнаружили тела мужчины 1968 года рождения и женщины 1930 года рождения. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Назначена пожарно-техническая экспертиза, определяется причина гибели людей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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