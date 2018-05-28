Одноклассники покажут в прямом эфире два матча сборной России по футболу

Оба матча будут транслироваться в группе телеканала “Сила” в социальной сети “Одноклассники”. Трансляции будут доступны не только в десктопной и мобильной версиях сайта, но и в приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом телеэкране с помощью приложений «ОК Видео» на SmartTV и AndroidTV.