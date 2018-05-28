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Одноклассники покажут в прямом эфире два матча сборной России по футболу

28 мая 2018, 16:13
Товарищеские матчи сборной России против Австрии и Турции 30 мая и 5 июня можно будет посмотреть в прямом эфире в Одноклассниках.

Эти игры станут последними товарищескими играми для сборной России перед стартом домашнего чемпионата мира-2018.

Игра с Австрией, которая состоится 30 мая на стадионе «Тиволи Штадион Тироль» в Инсбруке, начнется в 23:45 по уфимскому времени. В прямом эфире с зрителями будут комментаторы Артем Борисов и Кирилл Дышловой.

Матч с Турцией запланирован на стадионе “ВЭБ Арена” 5 июня в 21:00 по уфимскому времени.

Оба матча будут транслироваться в группе телеканала “Сила” в социальной сети “Одноклассники”. Трансляции будут доступны не только в десктопной и мобильной версиях сайта, но и в приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом телеэкране с помощью приложений «ОК Видео» на SmartTV и AndroidTV.

Товарищеский матч России против Бразилии и Франции, транслированный в ОК, просмотрели более 10 миллионов человек.

Также в преддверии Чемпионата Мира в Ок запустили флешмоб в поддержку российских футболистов #ЧеканьЗаНаших. Для этого необходимо начеканить мяч несколько раз и заснять это на камеру, видео загрузить в соцсети с хештегом #ЧеканьЗаНаших.

В челлендже уже поучаствовали артисты Михаил Галустян, Александр Ревва, певица Полина Гагарина, артисты лейбла Black Star Мот и Natan, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, футболистка Ксения Коваленко.

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