mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 мая 2018, 10:19

Published 21 мая 2018, 10:19

Modified 17 октября 2022, 19:40

Updated 17 октября 2022, 19:40

Уфимцы смогут увидеть картины, написанные башкирской нефтью

21 мая 2018, 10:19
22 мая в ВДНХ-ЭКСПО откроется выставка художника Марселя Шайдуллина «Нефть – взгляд изнутри».

В рамках Российского Нефтегазохимического форума и XXVI Международной выставки «Газ.Нефть.Технологии-2018», которые пройдут с 22 по 25 мая в Уфе откроется выставка художника Марселя Шайдуллина «Нефть – взгляд изнутри». Картины выполнены в необычной технике с использованием башкирской нефти.

Это первое совместное мероприятие проекта «Любимые художники Башкирии» и Башкирской выставочной компании, сообщили организаторы.

Марсель Шайдуллин – участник проекта «Любимые художники Башкирии» в категории «Самородок». Выставка его работ откроется завтра, 22 мая, в 15.00 на балконе второго этажа ВДНХ-ЭКСПО. Он сам будет на месте общаться с посетителями выставки.

Художник не сразу освоил технику работы с нефтью, она не хотела застывать и ложиться на холст. Но со временем он выработал свой рецепт, который никому не раскрывает.

Материалы по теме
Художник Георгий Калитов: Лучшее, что дано нам в этом мире – это творитьУфимский художник Камиль Бузыкаев: Смеяться нам пока не запретилиУфимский художник в своих картинах вместо краски использовал нефть
#Разиф Абдуллин#Культура#Новости#Нефть#Картина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика