В Башкирии заметили журавлей, которые почти не боятся людей

Удивительное событие отмечено в Архангельском районе Башкирии. Как сообщили сотрудники Министерства природопользования и экологии республики, там остановились на отдых около 30 особей журавлей.
- Птицы свободно разгуливали по полю, не обращая внимания на проезжающие мимо машины и людей, которые останавливались на них полюбоваться, — рассказали в пресс-службе минэкологии.
Как считают специалисты, птицы пробудут в этом месте около трех дней, а затем отправятся по небу дальше - предположительно в сторону Караидельского района, где должны обосноваться на лето и вывести потомство.
- По народной примете, их прилёт предвещает скорейшее потепление, которого так заждались жители Башкирии, - отметили в минэкологии РБ.