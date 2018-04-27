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В Башкирии заметили журавлей, которые почти не боятся людей

27 апреля 2018, 09:46
Птиц видели многие люди, проезжавшие по трассе.

Удивительное событие отмечено в Архангельском районе Башкирии. Как сообщили сотрудники Министерства природопользования и экологии республики, там остановились на отдых около 30 особей журавлей.

- Птицы свободно разгуливали по полю, не обращая внимания на проезжающие мимо машины и людей, которые останавливались на них полюбоваться, — рассказали в пресс-службе минэкологии.

Как считают специалисты, птицы пробудут в этом месте около трех дней, а затем отправятся по небу дальше - предположительно в сторону Караидельского района, где должны обосноваться на лето и вывести потомство.

- По народной примете, их прилёт предвещает скорейшее потепление, которого так заждались жители Башкирии, - отметили в минэкологии РБ.

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