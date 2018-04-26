Уроженка Башкирии поборется за звание самой красивой студентки страны

На всероссийском конкурсе «Студентка России-2018» Башкирию представит студентка БГМУ Эльвина Газизуллина, воспитанница студии Линары Тагировой «Хылыукай - Bashkirian Beauty».
Эльвина родилась в Бижбулякском районе. Сейчас учится на третьем курсе лечебного факультета Башкирского государственного медицинского университета. Является круглой отличницей и увлекается биатлоном.
На недавно прошедшем республиканском конкурсе «Хылыукай-2018» Эльвина заняла третье место. Сейчас девушка готовит презентацию Башкирии и своего университета. Напомним, что предыдущие два года обладательницами Гран-При Всероссийского конкурса «Студентка России» становились девушки из Уфы: в 2016г Лейсан Гасимова, а в прошлом году Алсу Мавлиханова. Финал конкурса состоится 6 мая в г. Новосибирск.