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Уфимцам предложили принять участие в необычном субботнике

26 апреля 2018, 10:29
Уфимцам предлагают легкую пробежку с одновременным сбором мусора по дороге.

29 апреля в Уфе пройдет плоггинг – пробежка, совмещенная с экологической акцией, сообщили в министерстве экологии и природопользования республики.

Плоггинг – новый фитнес-тренд, когда во время пробежки собирается как можно больше мусора. Таким образом убивается два зайца – организм поддерживается в тонусе, а улицы становятся более чистыми.

Самых чистоплотных бегунов наградят призами.

Начнется акция в 10:00 у отеля Hilton Gargen Inn Ufa Riverside (г. Уфа, ул. Аксакова, 4). Перчатки и пакеты выдадут организаторы. Для участия нужно зарегистрироваться вот здесь.

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