Уфимцам предложили принять участие в необычном субботнике

29 апреля в Уфе пройдет плоггинг – пробежка, совмещенная с экологической акцией, сообщили в министерстве экологии и природопользования республики.
Плоггинг – новый фитнес-тренд, когда во время пробежки собирается как можно больше мусора. Таким образом убивается два зайца – организм поддерживается в тонусе, а улицы становятся более чистыми.
Самых чистоплотных бегунов наградят призами.
Начнется акция в 10:00 у отеля Hilton Gargen Inn Ufa Riverside (г. Уфа, ул. Аксакова, 4). Перчатки и пакеты выдадут организаторы. Для участия нужно зарегистрироваться вот здесь.