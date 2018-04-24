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В Башкирии определили три компании для сбора и утилизации мусора
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Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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В Башкирии определили три компании для сбора и утилизации мусора

Сегодня, 19:22ЭкономикаТатьяна МайороваФото: пресс-служба минэкологии РБ
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