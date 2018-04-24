В Башкирии определили три компании для сбора и утилизации мусора
Выбор пал на трех региональных операторов.
Правительство подписало контракты с тремя региональными операторами, которые будут заниматься сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природопользования и экологии РБ.
Так, за сбор транспортировку, обработку, утилизацию и захоронение твердых бытовых отходов в Уфе и 14 районах должно отвечать муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города Уфа». Компания «Эко-Сити» будет отвечать за сбор мусора в Кумертау, Салавате, Сибае, Стерлитамаке и еще в 18 районах. Предприятие «Экология Т» будет обслуживать Октябрьский и 10 районов.
Все три компании прошли конкурсный отбор. Они приступят к работе с января 2019 года.
Как уточнили в минэкологии РБ, еще два оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами будут отобраны позже.