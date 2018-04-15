После субботника из Уфы вывезли 3500 кубометров мусора

Накануне, 14 апреля, вечером в администрации Уфы уже успели подвести итоги прошедшего в субботу первого в городе в этом году весеннего субботника. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Убрать город после зимы вышли более 79 тысяч горожан всех возрастов и поколений, среди них школьники, студенты, сотрудники предприятий, организаций и учреждений, работники жилищно-коммунальной сферы города, жители многоквартирных домов и частного сектора.

В их числе лопатами и метлами вчера махали во главе с мэром города Иреком Ялаловым и 400 муниципальных служащих, которые навели порядок на Аллее Победы в Орджоникидзевском районе Уфы совместно с волонтерами Уфимского топливно-энергетического колледжа и школьниками.

- Особенно приятно видеть, как охотно идет на субботники молодежь, ведь чистый город начинается с каждого из нас, - отметил глава города.

Коммунальные работники помыли арт-объекты, остановки, убирали дороги, вывозили мусор.

Приводили свои территории в надлежащее состояние сотрудники промышленных предприятий и торговли, лечебных, учебных заведений.

Вывозом и уборкой мусора занимались 896 единиц техники. Собрано и вывезено на полигон твердых бытовых отходов более 3500 кубометров мусора.

За время субботника было отремонтировано 461 кв. м дорожного покрытия.