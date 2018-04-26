ЦСКА скоро отметит 95 лет

Справка. 29 апреля 1923 года на футбольное поле Сокольнического стадиона выбежали игроки с новой для москвичей эмблемой – «ОППВ». Опытно-показательная площадка Всевобуча позже была переименована в ЦДКА – Центральный Дом Красной Армии, а еще позже в ЦДСА – Центральный Дом Советской Армии. Свое привычное название ЦСКА получил в 1960 году. Все спортивные команды и спортивные базы переехали в административный комплекс на Ленинградском проспекте. В разные годы ЦСКА подготовил более 500 чемпионов и призеров Олимпийских игр. Хоккейный, баскетбольный и футбольный ЦСКА выступают на мировой и отечественной арене, занимая лидирующие места.