Дмитрий Стоцкий и Кэтэлин Карп прокомментировали игру с ЦСКА

Вначале на вопросы журналистов ответил полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий.

- Не удалось победу удержать, что случилось?

- Вели 1-0, в принципе, играли во втором тайме, я думаю, неплохо. До пропущенного гола создавали какие-то моменты, если бы реализовали хотя бы один из них, довели бы до победы. А так получили ответный гол, но понятно, что ЦСКА — это команда, которая дальше всех прошла в еврокубках, очень сильный состав для России. Воспользовались тем, что забили, поймали какие-то эмоции, в конце игры нас поджали, такая игра, думаю, как качели. И туда могла игра развернуться, и сюда. Так что результат закономерный.

- Будет ли это опытом перед выездом в Черкизово?

- Совсем разные команды, я думаю, по стилю, по всему, так что будем готовиться к следующей игре и постараемся набирать очки.

- В первом тайме ЦСКА вроде как показалось не давал создавать моменты, «Уфа» больше играла на отбой.

- Не знаю, толком и у них не было моментов. Была такая игра, борьба за инициативу, и в итоге мы забили гол. Во втором тайме ЦСКА перестроились на другую схему, хотели больше атаковать, а у нас получилось, что создавались свободные зоны впереди, чем мы и пользовались, и создавали моменты.

- Больше опасности сегодня было от Александра Головина, чем в предыдущих матчах ЦСКА или сумели как-то прикрыть его?

- Не выделял бы его одного. Понятно, что это топовый футболист для нашей страны, в принципе я думаю, сегодня он много так не сделал, я думаю, что мы справились.

- На ваш взгляд усталость игроков ЦСКА повлияла на исход матча?

- Не знаю, мне тяжело сказать, в каком они состоянии, это их уже проблемы, нас это не должно волновать

- Поругали немного Живоглядова за то, что два момента не забил?

- Он сам расстроен. Любой футболист может не забить гол, так что, наоборот, он сам чувствует вину, что не забил. У нас все нормально в этом отношении. Мы единый коллектив, все выиграем, все проигрываем, все играем в ничью.

- Насколько вообще довольны тем, что смогли у лидера чемпионата очки отнять, или все-таки есть небольшое расстройство, что сыграли вничью?

- Есть расстройство, потому что вели, в принципе игра давалась, создавали моменты. Так что хотели выиграть, не рассматривали результат на ничью.

Также свой послематчевый комментарий дал полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп.

- Пару слов о матче?

- Как вы заметили, не удалось удержать преимущество, надо было, мне кажется, забивать свои моменты. Три момента стопроцентные были, и можно было закрывать игру. Получилось так, что в конце игры мы пропустили.

- Как считаете, был ли оффсайд (когда ЦСКА забивал мяч – прим)?

- Не видел момента, надо посмотреть.

- Насколько важно было сегодня после поражения в Туле уверенно и хорошо, тем более дома, сыграть с ЦСКА, хотя бы очки набрать?

- Мы хотели выиграть сегодня, и я думаю, и болельщики и все видели, что мы хотели выиграть сегодня. Не получилось, идем дальше

- Чувствовалось, что ЦСКА был сегодня уставший или нет?