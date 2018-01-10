«Советский спорт» изучил список возможных потерь сборной России по футболу

Опубликован список из 19 российских футболистов, пробы которых проверят в ФИФА.

Телеграмм-канал «Спорт и сплетни» опубликовал список 19 российских футболистов, в отношении которых ФИФА запросила информацию у РФС.

Это Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все - ЦСКА), Виктор Файзулин, Александр Кокорин, Юрий Лодыгин, Олег Шатов, Юрий Жирков (все - «Зенит»), Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все - «Спартак»), Владимир Гранат, Максим Канунников (оба - «Рубин»), Алексей Козлов («Динамо»), Павел Могилевец («Ростов»), Андрей Семенов («Ахмат»), Александр Кержаков и Роман Широков.

«Советский спорт» проанализировал этот список с точки зрения попадания в состав сборной России. Из этого списка десять игроков при главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове попадали в состав: Акинфеев, Жирков, Комбаров, Щенников, Гранат, Семенов, Глушаков, Дзагоев, Самедов и Кокорин.

- Несмотря на возможную катастрофу (потеря Акинфеева), или то, что ею кажется (Глушаков и Кокорин) - паниковать рано, - делает вывод автор статьи «А если завтра война? Кого может потерять сборная России из-за доклада Макларена». - Нужно внимательно следить за дальнейшими событиями, идти на сотрудничество с ФИФА и ВАДА (что и делает РФС, создавший специальную комиссию), и не прятать пробы (если они существуют) в коридорах силовых структур.

О том, что российские футболисты стали для неблагонадежными для Всемирного антидопингового агентства, в СМИ стали писать летом прошлого года. Информатор ВАДА Родченков говорил о том, что может передать фамилии футболистов, замешанных в употреблении допинга. В СМИ даже появился список из 34 игроков. Но тогда президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что знал бы о массовом и системном употреблении запрещенных веществ российскими футболистами, если бы оно имело место.

Тем не менее, в распоряжении ВАДА оказались сведения из базы данных московской антидопинговой лаборатории по проведенным допинг-тестам в период с января 2012 года по август 2015 года, в которой обнаружились футболисты. Эту информацию ВАДА передало ФИФА, а уже Международная федерация футбола в свою очередь запросила информацию у РФС о 19 пробах.

Российский футбольный союз (РФС) начал собственное расследование, при этом напомнив, что все пробы, сданные футболистами сборной России в ходе подготовки к чемпионату мира 2014 года, чемпионату Европы 2016 года и Кубку Конфедерации 2017 года, были отрицательными.

РФС пообещал оказать полную поддержку ФИФА в расследовании. Созданная при РФС комиссия во главе с временно исполняющим обязанности президента Александром Алаевым получила информацию об этих самых 19 пробах, взятых в 2012-2013 годах.

- Данные отправлены в ФИФА и в клубы, которым принадлежат футболисты, а сотрудники медицинских штабов этих клубов вызваны комиссией «для подробных разъяснений», - сообщается на сайте РФС.